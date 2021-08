Kevin Love aurait souhaité avoir été échangé aux Portland Trail Blazers

in

Les Cavaliers de Cleveland vendredi dernier a décroché la signature de l’agent libre restant le plus désiré sur le marché, Lauri Markkanen, dans le cadre d’un accord à trois avec les Portland Trail Blazers et les Chicago Bulls. Les Cavs envoyaient les Blazers à Larry Nance Jr, alors qu’ils ont fait de même avec les Bulls donnant à Derrick Jones Jr, un 1er et un 2ème round de Draft.

Concernant l’arrivée de Nance Jr à Portland, une information de dernière minute concernant un joueur de Cleveland a émergé, qui n’est autre que Kevin Love. Les rumeurs de la NBA indiquent un fort intérêt du joueur et de la franchise elle-même à se séparer depuis des semaines, bien que Love lui-même ait décliné l’offre de négociation d’accepter un “rachat” et de devenir un agent libre.

Kevin Love, quintuple All-Star, n’a aucun intérêt à discuter d’un rachat de contrat sur les deux ans, 60 millions de dollars restants sur son contrat avec les Cleveland Cavaliers, a déclaré à ESPN l’agent Jeff Schwartz de @excelbasketball. Histoire : https://t.co/ye4oNqRM2W – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 28 août 2021

Le fait est qu’un directeur général de la NBA, dans une déclaration pour HoopsWire. a assuré que Kevin aime Il aurait tout donné pour être lui, et non son déjà ex-coéquipier Larry Nance Jr, le joueur inclus dans le commerce avec les Blazers et les Bulls.

Cette dernière nouvelle continue de renforcer le fait qu’il sera pratiquement impossible de voir Love commencer la saison régulière 2021/22 de la NBA avec le maillot des Cleveland Cavaliers. Mais il ne pourra sortir que par transfert, puisqu’il a lui-même exclu l’option de rachat.

L’appel de Damian Lillard

Si le passage de Kevin Love aux Trail Blazers de Portland avait eu lieu, la franchise de l’Oregon aurait à sa disposition pour former un quintette de départ avec : Damian Lillard, CJ McCollum, Norman Powell, Love lui-même et Jusuf Nurkic.