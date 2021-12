Kevin Love, dans la fleur de l’âge ?

Il peut sembler bizarre ou exagéré de laisser cette question en suspens, mais vous n’avez qu’à vous référer au Statistiques NBA pour réaliser le niveau stellaire auquel vous effectuez Kevin aime. L’attaquant vétéran de Les Cavaliers de Cleveland Il est très à l’aise dans son rôle de joueur de banc et est la clé du succès de l’équipe, tirant avec plus de 42% de réussite du triple et ayant déjà signé cinq matchs avec plus de 20 points marqués. Pouvez-vous réclamer le prix du joueur le plus amélioré ?

OK, écoutez-nous – Kevin Love devrait gagner le MIP. – Il a une moyenne de 8/20 et 4 trois sur 52/51/89% de tirs lors de ses 6 derniers matchs. Il compte 5 matchs à 20 points cette saison. Il en a eu 2 toute la saison dernière. Il atteint un sommet en carrière de 42,6% sur trois. pic.twitter.com/y1ixM9One8 – StatMuse (@statmuse) 29 décembre 2021