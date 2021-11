Kevin Love : de Ricky à Ricky en passant par Curry et la dépression

La santé mentale est quelque chose dont on ne se soucie pas trop dans le sport. Du moins pas avec l’intensité avec laquelle cela devrait être fait. Et c’est au niveau le plus bas que vous souffrez le plus : sports qui rapportent peu de revenus, qui n’ont pas une trop grande visibilité ou qui n’ont pas la faveur de l’opinion publique, plus axées sur les sports rois, ces pratiques qui déplacent des milliards de dollars et qui sont dans tous les rassemblements sociaux, journaux, radios et télévisions. Cependant, le fait que ces types de maladies soient plus présents dans les classes inférieures du sport et aussi, bien sûr, dans la vie quotidienne, ils généralisent l’opinion que les grandes stars sont immunisées contre ces problèmes. Et eux, comme tout le monde, sont également vulnérables à ses énormes conséquences et à traverser des moments terribles malgré une vie entourée de luxe et de confort. Au moins plus de luxe et de confort que le reste du monde.

Kevin Love a cassé une lance en 2018 pour ce numéro. Il a déclaré publiquement qu’il souffrait de dépression en 2012 et en 2020, il a avoué qu’il avait des pensées suicidaires.. « Vous ne pouvez pas passer de l’allumer à l’éteindre. Il y a des jours qui sont très difficiles », a-t-il déclaré. En 2018, dans une lettre écrite à The Players Tribune, l’attaquant des Cavs a révélé son combat contre ces démons intérieurs qui l’avaient tourmenté au cours des dernières années de sa vie. « L’avenir a commencé à ne plus avoir de sens. Et lorsque vous perdez espoir, la seule chose à laquelle vous pouvez penser est : « Comment puis-je faire disparaître cette douleur ? » Je ne pense pas avoir à dire grand-chose de plus que cela. »

Ce ne sont que quelques mots de Kevin Love, qui parlait alors, et beaucoup, de ses tendances à mettre fin à ses jours. Mais l’attaquant n’est pas seulement célèbre pour avoir été l’un des pionniers contre ce combat et pour avoir mis son débat au centre des médias. Originaire de Santa Monica, en Californie, sa famille a déménagé dans l’Oregon alors qu’il était enfant.. Là, il a fréquenté l’école secondaire Lake Oswego, où il a battu un record en vigueur depuis plus de 50 ans : le record de score le plus élevé pour un joueur de basket-ball universitaire masculin de l’État, avec 2 628 points. Et il l’a fait malgré avoir raté plus de la moitié d’une deuxième saison en raison d’une blessure. Après plusieurs années de réussite au secondaire, il fait le grand saut aux Bruins de l’UCLA. Il a reçu la permission d’une légende comme Walt Hazzard de porter le numéro 42 à la retraite sur son dos. Et il a réussi.

En côtoyant John Wooden ou Bill Walton, Love a reçu l’animosité de l’Université de l’Oregon, l’alma mater de son père. Il a même reçu des menaces de mort sur un téléphone portable obtenu frauduleusement. Mais cela ne l’a pas empêché, après avoir terminé la saison 2007-08, d’être nommé meilleur rookie de l’année et meilleur joueur de la Pacific Ten Conference, en plus d’être choisi dans la première équipe All-American. Il a également aidé son collège à remporter son titre de conférence et sa saison régulière, atteignant la phase finale de la NCAA, tombant en demi-finale du Final Four contre l’Université de Memphis. Une bonne étape dans le basket qui lui a donné suffisamment de CV pour figurer dans le repêchage de la NBA la même année.

Des loups aux Cavs et de Ricky à Ricky

Kevin Love a été repêché n ° 5 de la NBA en 2008, mais a été impliqué dans un échange multiple qui a conduit aux Minnesota Timberwolves. Là, il a commencé à forger ce qui semblait être une carrière légendaire, mais ce n’était pas tellement. 11,1 points et 9,1 rebonds lors de son année recrue, 14 + 11 la suivante, et explosion en 2010-11 : 20 points et 15 rebonds en moyenne et un 31 + 31 contre les Knicks que personne n’avait obtenu en NBA depuis Moses Malone, en 1986 ; Il y a 15 ans, Charles Barkley atteignait 33 rebonds en duel. Le troisième chiffre du premier chiffre serait atteint par le meilleur Andrew Bynum l’année suivante. Et, en 2017-18, Dwight Howard avait 32 points et 30 rebonds avec les Hornets. Pendant ce temps, les pas de Love avançaient : le 8 mars 2011, face au Jazz, il est passé à 24 points et 12 rebonds, correspondant aux 53 doubles-doubles consécutifs de Moses Malone, qui est la deuxième plus longue séquence de doubles-doubles consécutifs de l’histoire de la NBA. Il n’est battu que par Elvin Hayes, qui a atteint 55 ans en 1973-74, presque la préhistoire de la Ligue. Le match suivant contre les Warriors, il a capturé 12 rebonds mais n’a marqué que 6 points, voyant une séquence qui semblait être un jeu vidéo cassé.

Cette année-là, Love a remporté le prix du joueur le plus amélioré et est allé à un All Star auquel il assisterait cinq fois. En 2012, il remporte le Triple Concours, battant Kevin Durant en finale. Cette année-là et en 2014, il était dans le deuxième meilleur quintette de la NBA. Cette dernière année a été la meilleure pour lui statistiquement : 26 points et 12,5 rebonds (avec 4,4 passes décisives, montrant une amélioration significative à cet égard) par match en 77 matchs sans prix. Rick Adelman, dans son dernier grand projet, a été en proie à des blessures et a raté les séries éliminatoires. Et les Wolves ont gardé le souvenir des finales de la Conférence Ouest qu’ils ont disputées avec Kevin Garnett comme leader, en 2004. Depuis, une seule apparition en playoffs (2018) en 17 ans, qui en ajoutera 18 à la fin de cette saison, dans lequel il ne semble pas que les choses vont changer pour une petite franchise de marché, peu de base sociale, et les excès dans les bureaux et sur les bancs. Et aussi des occasions manquées, avec des noms plus ou moins importants (Love, Wiggins, Towns, D’Angelo, Butler…) qui ont été laissés de côté.

Love a échangé les Wolves contre les Cavs en 2014 et a dit au revoir à Ricky Rubio, l’un de ces coéquipiers qui ont nourri les paniers et les statistiques. Là, il a baissé ses moyennes et a été relégué dans un corner, renonçant ainsi aux situations de pick and pop et à l’affichage qui le caractérisaient. Avec LeBron James et Kyrie Irving, Love était toujours entre 16 et 19 points, et entre 9 et 11 rebonds, ajoutant deux nouvelles All Stars et une énorme quantité de doubles-doubles, en plus de ne pas abandonner la passe de champ en champ , avec cette facilité innée à trouver le partenaire en transition dès qu’il attrape le rebond. Il a joué moins près du bord et n’a pas pu profiter de sa capacité à rebondir offensivementMais il était conscient qu’il se battait pour autre chose. Qu’il ait lancé entre 5 et 6 triples par match, dont beaucoup ont été relâchés, était une constante. Défendre Stephen Curry sur le jeu clé du ring 2016, une rareté. Love a obtenu une moyenne de 8,5 points et 6,8 rebonds en finale, avec un faible 26% sur 3s. Mais il a assumé son rôle et a travaillé dans le septième jeu : 9 + 14 + 3. Et cette fameuse défense, après le triple de Kyrie, avec la tentative désespérée de Curry d’égaliser et de forcer une prolongation qui n’est jamais venue. « Excellente défense de Love », a déclaré Mark Jackson, analyste de TNT avec Jeff Van Gundy.. Les deux accompagnent Mike Breen dans la narration des parties. Ce n’était pas comme les trois grands de LeBron, Kyrie et Love. Mais presque.

Il s’agit de Kevin Love, qui lorsqu’il a pris la parole en 2018 a également entamé une chute progressive dans l’enfer, mêlée d’une multitude de blessures et d’une équipe apathique qui s’est enfoncée dans le puits le plus profond après le départ du fils prodigue, un LeBron James avec une aura plus grande que quiconque. Et maintenant, des années plus tard, il rencontre à nouveau Ricky Rubio, qu’il gèle d’un banc qui prend plus de temps que la piste sans aucune sorte de plainte de sa part. L’an dernier, en proie à d’innombrables problèmes physiques, il était de 12,9 points par nuit. Ce cours est à son plus bas en carrière, 9,9. Maintenant, il est de retour en cale sèche, mais il a 33 ans. C’est un leader né et il veille à ce que l’alchimie ne fluctue pas avec un contrat, il faut le dire, extraordinaire (Il empochera 31 millions cette année et près de 29 l’année prochaine). Et, en tant que dernier bastion de l’anneau 2016, il enchaîne une course fulgurante qui a pour point culminant un championnat. Ça, et le fait qu’il ait mis sur toutes les lèvres un problème tabou qu’il a rendu tangible et réel : la santé mentale.