Kevin Love est déchiré entre les Golden State Warriors et les Brooklyn Nets

Kévin Amour C’est l’un des noms qui est sur les lèvres de plus de fans de basket-ball américains. Bien qu’il n’ait pas été de loin sa meilleure saison depuis qu’il est devenu l’un des joueurs les plus connus de la NBA, son entrée comme l’un des 12 choisis par Gregg Popovitch représenter États-Unis aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 Cela l’a remis dans le mille des médias.

Cependant, l’été de l’attaquant des Cleveland Cavaliers ne sera pas l’un des plus émouvants de la ligue juste à cause de ce rendez-vous international à la recherche de l’or olympique, aussi parce que son avenir n’est pas du tout décidé et toutes les flèches pointent vers une possible sortie de la joueur avec plusieurs destinations comme les plus notables.

Les deux équipes intéressées à embaucher

– Guerriers de l’État d’or: l’activité de l’équipe de La Bahía sur le marché est d’une frénésie absolue. Tout ce qui passe par la porte des différentes franchises NBA finit par être monopolisé par Steve Kerr et ses gens, qui ont besoin d’ajouter des morceaux oui ou oui d’un haut niveau pour revenir dans l’élite de la ligue.

– Filets de Brooklyn: Il semble que la formation de l’un des plus grands Big-Threes de l’histoire n’ait pas suffi à décrocher le ring. Les blessures ont mis fin aux espoirs de la franchise new-yorkaise, qui souhaite continuer à ajouter des pièces intéressantes pour la rotation de Steve Nash. Encore un vétéran maîtrisant de nombreuses facettes du jeu pour ces Nets qui continueront de faire peur.

Bien sûr, quelle que soit l’équipe qui finit par signer Kevin Love, ce qui est clair, c’est que l’intérieur est un joueur avec une capacité supérieure pour capturer un rebond et une menace extérieure intéressante lorsqu’il s’agit de marquer au-delà de la ligne des trois points.