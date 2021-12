Kevin Love part dans un nouveau triomphe des Cleveland Cavaliers déchaînés

victoire de Les Cavaliers de Cleveland contre le Heat de Miami par 105-95 qui permet aux Ohioans de dépasser la Floride au classement de la Conférence Est et de se classer quatrième. Kevin aime Il a été le principal protagoniste du match, marquant 23 points en 24 minutes (tous en deuxième mi-temps). Dans le Heat, le meilleur était PJ Tucker avec 23 points et 5 passes décisives. Ni Jimmy Butler ni Bam Adebayo n’ont joué. Ricky Rubio a contribué 7 points et 7 passes décisives en 28 minutes de jeu.

23 points sur 6-8 au tir en 2ème mi-temps pour @kevinlove enflamme les @cavs ! pic.twitter.com/CpjC4zkNj6 – NBA (@NBA) 14 décembre 2021