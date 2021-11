Kevin Love rejoint-il les Lakers après le rachat des Cavs ?

Les Cleveland Cavaliers ont une fiche de 7-5 sur l’année et semblent avancer à toute vitesse vers une reconstruction.

Cela a donné à Kevin Love, 33 ans, une moyenne de 20,7 minutes par match, son plus bas niveau en carrière, en sept matchs cette saison.

Love est actuellement à mi-chemin d’un contrat de 120 millions de dollars sur quatre ans. Bien que lui et les Cavaliers aimeraient évidemment passer à autre chose, des contraintes financières existent.

Cela dit, les Lakers de Los Angeles continuent d’attendre dans les coulisses qu’un rachat se produise.

Comme l’a noté Jason Reed de Lake Show Life, ne dormez pas sur la perspective de Love to LA.

« Il est devenu clair (si ce n’était déjà le cas) que les Lakers sont à leur meilleur quand Anthony Davis joue les cinq », a-t-il écrit.

«Cependant, Davis ne s’engage pas à jouer au centre à temps plein, forçant les Lakers à sortir et à obtenir des goûts comme Dwight Howard et DeAndre Jordan. Ni Howard ni Jordan n’ont été aussi bons cette année et moins l’équipe peut les jouer quand les matchs comptent, mieux c’est. L’amour aiderait à accomplir cela.

«Les Lakers pourraient jouer un frontcourt de Davis et Love sans sacrifier aucun espacement réel au sol, car Davis et Love peuvent étirer le sol. Vous pouvez étiqueter l’un ou l’autre joueur comme le centre et cela n’a pas vraiment d’importance. Les deux gars sont interchangeables en tant que quatre ou cinq, mais comme Love peut étirer le sol, cela permet à Davis d’opérer près du bord si nécessaire.

C’est une façon de procéder. https://t.co/ZtCs3UUs3P – Jeu 7 (@game7__) 11 novembre 2021

Ce n’est évidemment pas la première fois que Love est lié aux Lakers. Il a une relation très forte avec LeBron James, et il n’y a pas si longtemps, James a envoyé à Love un cadeau spécial en gage de sa gratitude pour leur amitié.

L’amour dans le passé a montré son intérêt à rejoindre une équipe différente. Cela dit, la probabilité bien plus grande s’il est racheté est qu’il atterrisse finalement avec les Lakers.

