Kevin Magnussen et Marcus Ericsson feront équipe à Daytona

Les anciens pilotes de Formule 1 Kevin Magnussen et Marcus Ericsson ont été engagés pour les 24 Heures de Daytona avec Chip Ganassi Racing dans le championnat WeatherTech SportsCar.

L’équipe a annoncé vendredi qu’elle étendrait ses activités à deux voitures lors de la célèbre course de 24 heures et pour toute la saison à venir, l’ancien pilote de Haas et McLaren Magnussen ayant terminé cinquième avec l’équipe lors de l’édition de l’année dernière.

Magnussen fait équipe avec l’ancien pilote Sauber Ericsson dans la Cadillac DPI n° 02 à Daytona, avec l’ancien pilote de développement Williams Alex Lynn et le double vainqueur des 24 Heures du Mans Earl Bamber complétant leur alignement pour la saison 2022.

Annonce du pilote 🚨 Nous sommes heureux d’annoncer une gamme de pilotes à temps plein pour le championnat IMSA WeatherTech SportsCar DPi 2022 et notre gamme Rolex 24 ! 🏎️ 🏁 @Cadillac // @CadillacVPerfo1 // @IMSA pic.twitter.com/OvkUAsowz2 – Chip Ganassi Racing (@CGRTeams) 7 janvier 2022

La voiture sœur n°01 aura également un ancien pilote de Formule 1 dans le cockpit de l’ancien pilote Toro Rosso Sébastien Bourdais, qui a remporté les 24 Heures de Daytona en 2014 aux côtés de Christian Fittipaldi et Joao Barbosa.

Ericsson court pour Ganassi depuis 2020 en IndyCar après avoir quitté la Formule 1, et a terminé P6 du championnat en 2021 – et ajoutera désormais WeatherTech SportsCars à son programme de conduite en 2022.

D’autres pilotes ont également visité Daytona dans un passé récent, Fernando Alonso et Lando Norris s’étant associés en 2018, tandis qu’Alonso est revenu et a remporté le trophée du vainqueur un an plus tard.

Magnussen, qui a couru aux côtés de son père Jan au Mans la saison dernière, a déjà décrit la mentalité différente requise pour participer à des courses d’endurance par rapport à la Formule 1, et il a déclaré qu’il y avait de nombreux facteurs à prendre en compte qui ne seraient pas le cas. en Formule 1.

« Vous devez regarder vers l’avenir jusqu’à présent », a-t-il déclaré. « Dans une course de Formule 1, on est plus enclin à prendre des risques en début de course quand tout le monde est proche par exemple.

« Alors que dans une course de 24 heures, cela n’a pas beaucoup de sens. Tout au long de la course, vous vous retrouvez dans des situations, disons avec six heures de la fin, et vous avez l’impression d’avoir déjà fait une longue course, vous sentez que vous approchez de la fin et vous commencez à vous battre, puis vous rappelez-vous qu’il reste encore six heures.

« Donc, juger quand vraiment prendre des risques contre les autres est une chose que je dirais différente, comme la mentalité de courir contre d’autres personnes. »

Les 24 Heures de Daytona se dérouleront du 29 au 30 janvier.