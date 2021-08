Kevin Magnussen : les courses d’endurance mentalement très différentes de la F1

Kevin Magnussen a évoqué la mentalité complètement différente qu’exigent les courses d’endurance par rapport à la Formule 1.

Le pilote danois est apparu pour la première fois sur la grille de Formule 1 en 2014, faisant sa dernière apparition en 2020 alors qu’il échangeait la F1 contre le monde des courses de voitures de sport après un podium.

Signé par Chip Ganassi Racing pour participer au championnat WeatherTech SportsCar 2021, Magnussen dispute également son premier Le Mans cette année aux côtés de son père, Jan, et Anders Fjordbach avec la voiture LMP2 de High Class Racing.

L’an prochain, il s’engagera en Championnat du Monde d’Endurance au sein du line-up Peugeot.

Mais alors que les compétences de conduite acquises en Formule 1 seront bien sûr bénéfiques pour le Danois, en ce qui concerne la mentalité nécessaire pour les courses d’endurance, il y a peu de comparaisons avec la Formule 1.

“En fin de compte, il s’agit juste d’essayer de rouler vite de toute façon, mais je pense que dans une course de 24 heures, la mentalité est différente”, a-t-il déclaré, cité par f1i.com.

« Vous devez regarder vers l’avenir jusqu’à présent. Dans une course de Formule 1, vous êtes plus enclin à prendre des risques en début de course quand tout le monde est proche, par exemple.

« Alors que dans une course de 24 heures, cela n’a pas beaucoup de sens. Tout au long de la course, vous vous retrouvez dans des situations, disons avec six heures de la fin, et vous avez l’impression d’avoir déjà fait une longue course, vous avez l’impression d’arriver à la fin et vous commencez à vous battre, puis vous rappelez-vous qu’il reste encore six heures.

“Donc, juger quand vraiment prendre des risques contre les autres est une chose que je dirais différente, comme la mentalité de courir contre d’autres personnes.”

Ayant couru pour McLaren, Renault et Haas dans sa carrière en Formule 1, Magnussen se battait très souvent dans le peloton du milieu de terrain. Mais encore une fois, il se sent en compétition avec d’autres voitures en Formule 1 et une course de voitures de sport est une situation totalement différente.

“Ensuite, vous avez toute la gestion du trafic, lorsque vous êtes au moins dans un prototype, les GT la gèrent aussi – elles se font constamment dépasser”, a-t-il déclaré.

« Mais je pense que c’est un domaine qui est vraiment intéressant. En Formule 1, vous commencez la course et une fois le premier tour terminé, vous tombez dans un rythme. Et bien souvent, vous avez ce rythme pour toute la course.

« Alors qu’ici, vous êtes toujours là-dessus. Comme mentalement, vous essayez de juger à quelle vitesse vous approchez, si vous pouvez dépasser ici ou attendre le prochain [corner], dans quel sens circuler et aussi en utilisant le trafic GT pour attaquer ou se défendre contre les autres prototypes.

“Cette partie que j’aime vraiment et une course de 24 heures, ou même deux heures d’une course de 24 heures dans ce type de course, est plus intense à bien des égards qu’une course de Formule 1, et puis nous faisons 24 [hours]. Donc c’est plutôt cool.

Voir le père et le fils en action pour la même équipe au Mans est un rêve devenu réalité, a déclaré Jan Magnussen, un rêve qui, avec l’aide de la presse danoise, a généré beaucoup de publicité dans son pays pour obtenir le financement nécessaire.

Le père de Kevin, Jan, est quatre fois vainqueur de catégorie au Mans.

« Cela est dû au fait que je cours en WEC avec High Class Racing et qu’ils ont obtenu un engagement supplémentaire pour Le Mans », a expliqué Magnussen Snr.

« Eh bien, c’était l’occasion et nous l’avons saisie immédiatement. Mais l’équipe savait que c’était un de nos rêves depuis de très nombreuses années, alors elle l’a accepté immédiatement et nous avons commencé à chercher des financements.

« Heureusement, nous en avons tellement parlé au Danemark avec la presse danoise que chaque entreprise que nous avons approchée savait pourquoi nous appelions et très vite, de nombreuses entreprises ont adhéré au rêve de ce couple père-fils. »