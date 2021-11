Kevin Martin de Candlebox : Comment l’administration Trump a inspiré le titre de l’album « Wolves »

Dans une nouvelle interview avec V13, BOUGIE leader Kévin Martin a expliqué comment notre « mentalité de meute/mentalité de loup solitaire » en tant qu’êtres humains a servi d’inspiration pour le titre du dernier album du groupe, « Loups ». Il a déclaré: « J’ai proposé ce titre pour ce disque avant la pandémie. En regardant le précédent [presidential] l’administration, pour quelqu’un comme moi, était très inquiétante. La quantité de comportements dissociatifs qui semblent s’installer dans le monde est en quelque sorte l’endroit où j’ai proposé le concept. Et quand tu as quelqu’un comme Donald Trump au bureau, ça remue constamment la merde et il y a cette marmite de bêtise bouillante – et je ne devrais même pas dire ça parce que c’est vraiment injuste parce que ces gens ne sont peut-être pas stupides ; peut-être qu’ils sont vraiment intelligents. Mais comment pouvez-vous permettre à cette personne de séparer tout un groupe de personnes ? Je veux dire, comme 300 millions de personnes, et cela ne faisait littéralement que tracer une ligne dans le sable et dire que si vous franchissez cette ligne, vous êtes la pire personne de tous les temps. C’est juste une émotion très étrange. Et pour moi, je repense constamment à ce qui s’est passé le 11 septembre 2001, où cette année-là, par la suite, notre pays s’est uni d’une manière que je n’avais jamais vue ni vécue, et, bien sûr, cela m’a rendu très fiers d’être américains – que nous puissions prendre ce temps ensemble et dire: « Je ressens pour toi. Faisons les choses différemment. Changeons.’ Et nous avons perdu cela, nous l’avons encore perdu. »

Lorsqu’on lui a demandé de quel côté de la clôture il s’assoit – s’il préfère être en meute ou s’il est du genre « loup solitaire », Kévin a déclaré: « Je suis une meute. Ce que j’aime chez les loups, c’est quand ils travaillent à l’amélioration de la meute. Bien sûr, ce sont des animaux violents, mais ils sont aussi très attentionnés et doux en même temps. Je veux dire, le mâle dominant ne dirige pas la meute ; il suit la meute pour s’assurer qu’elle fait ce qu’elle doit faire. Et je pense qu’il y a de la beauté là-dedans. Donc je suppose que, pour moi, je suis un libéral. Je crois que tout le monde mérite le meilleur de tout. Et il est malheureux qu’il y ait des situations qui – je veux dire, l’aide sociale et Medicaid et toutes ces choses que nous devons gérer ici. Nous n’avons pas besoin de le faire. Nous sommes un pays très riche, mais vous ne pouvez pas changer la mentalité de ce loup solitaire qui dit : « Non, mec. Au diable. Hourra pour moi. » C’est l’inconvénient. Mais je crois que les gens peuvent changer. Et je pense qu’ils peuvent trouver de la grandeur dans n’importe quoi. Je veux juste que les gens le recherchent parfois en eux-mêmes. «

BOUGIEle septième album studio de , « Loups » tombé dans le monde le 17 septembre le Divertissement sur la chaussée. Produit par Doyen Dichoso au légendaire Studios Henson à Los Angeles, en Californie, c’est la suite des rockers de Seattle aux années 2016 « Disparaître dans les aéroports ».

La plupart « Loups » les enregistrements ont été terminés en août 2019, et Martin a terminé sa voix en janvier 2020.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).