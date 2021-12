Kevin Martin de Candlebox : « Je ne mérite probablement pas le succès que j’ai eu »

Dans une récente interview avec Darren Paltrowitz, animateur du « Paltrocast avec Darren Paltrowitz », BOUGIE‘s Kévin Martin On lui a demandé s’il est le genre d’artiste qui travaille sur la musique tous les jours. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Non, mec. Je ne suis pas du tout prolifique. Je ne mérite probablement pas le succès que j’ai eu. [Laughs] Je n’y travaille pas très dur. Et c’est une chose terrible à dire, parce que quand je suis en studio, je le fais. Mais je ne regarde pas la musique de cette façon. Je n’ai pas cette envie. Je suppose que ça s’est probablement arrêté… Quand j’ai rencontré ma femme Nathalie C’est à ce moment-là que j’ai vraiment perdu cette envie de produire de la musique tous les jours. Je suis tombé follement amoureux, et je le suis toujours. Donc je pense que je préférerais de loin passer du temps avec ma femme et mon fils et aller à la plage et en vacances plutôt que d’écrire une chanson. Je ne trouve pas que l’écriture soit aussi cathartique pour moi. À moins que je ne sois d’humeur — si je suis d’humeur à écrire, alors je produirai deux ou trois chansons en une heure. Comme au soundcheck l’autre jour, nous avons écrit trois choses. Mais c’est seulement si je suis déclenché dedans. Je ne reste pas assis avec une guitare toute la journée, avec un bloc-notes pour écrire des paroles. Je n’ai jamais été ce gars. Je ne sais pas pourquoi. Je ne le suis tout simplement pas. »

Lorsque Paltrowitz élevé CABINE DE LA MORT POUR CUTIE‘s Ben Gibbard, qui a été cité comme disant qu’il traite l’écriture de chansons comme un travail de jour, Martin a dit : « J’ai été batteur pendant des années et des années et des années avant de chanter pour BOUGIE. Et ce que je trouve, c’est que je n’aime pas chercher l’inspiration de cette façon. Je lui permets de me frapper au visage, puis je le reconnais : « Oh, c’est une chanson. » Je ne suis tout simplement pas cette personne. Et BenC’est un enculé profondément prolifique. J’ai tous les disques que ce type a sortis. Je suis un grand fan. J’aime qu’il traite ça comme un travail de jour parce que j’ai toujours de nouvelles musiques de lui. Mais je pense que l’une des choses qui se passe là-dedans, c’est que parfois, à mon avis, vous pouvez perdre de vue ce sur quoi vous écrivez. Si vous cherchez constamment quelque chose ou cherchez une histoire ou si vous essayez d’écrire sur une expérience que vous avez vécue, je pense parfois que cela le force. Et encore une fois, ce n’est que mon opinion sur les choses. Je ne fais pas de disques jusqu’à ce que je sois absolument prêt à faire des disques, jusqu’à ce que je sois absolument prêt à dire quelque chose. Et c’est juste moi. Je pense que les musiciens qui peuvent produire au niveau de Ben, je veux dire, c’est juste choquant pour moi, mais c’est quand même génial qu’il y ait des musiciens qui font ça. Je ne suis tout simplement pas l’un d’entre eux. »

BOUGIEle dernier album de , « Loups », est sorti en septembre via Dossiers de la chaussée. Le LP a été produit par Doyen Dichoso au légendaire Studios Henson à Los Angeles, Californie. C’est la suite des rockers de Seattle aux années 2016 « Disparaître dans les aéroports ».

La plupart « Loups » les enregistrements ont été terminés en août 2019, et Martin a terminé sa voix en janvier 2020.

Plus tôt ce mois-ci, BOUGIE dates annoncées pour la « Boîte à bougies débranchée » tour. Le programme de 14 spectacles débutera le 20 avril à Cincinnati, Ohio au Memorial Hall et frappera les États du sud et de la côte est avant de culminer en une finale spéciale de deux spectacles au City Winery de New York le 7 mai.



