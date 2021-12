Kevin Maxwell : Ghislaine Maxwell est innocente

Le frère du trafiquant sexuel condamné et de longue date Jeffrey Epstein un compagnon Ghislaine Maxwell insiste sur le fait que sa sœur n’est pas coupable et qu’elle a été injustement décrite comme une complice de la «reine démon».

Kevin Maxwell s’est entretenu avec ABC News jeudi, un jour après que Ghislaine a été condamnée pour cinq chefs d’accusation de trafic sexuel et de complot pour inciter des mineurs à être maltraités par Epstein.

Ghislaine Maxwell a été accusée d’avoir recruté et préparé des filles de 1994 à 2004 et de les avoir présentées à Epstein pour une série de comportements sexuels abusifs. Au moins une des victimes avait 14 ans lorsqu’elle a rencontré pour la première fois Ghislaine et Epstein. Certains des accusateurs de Ghislaine ont déclaré que Maxwell elle-même avait participé aux abus.

Kevin Maxwell a déclaré que sa sœur avait été présentée comme la complice de la «reine démoniaque» d’Epstein et qu’elle ne devrait pas être tenue responsable des crimes d’Epstein.

« Il ne fait aucun doute, tout simplement qu’il y a de nombreuses victimes des crimes de Jeffrey Epstein », a-t-il déclaré. « Ce ne sont tout simplement pas des crimes qui ont été commis par ma sœur. »

Epstein est décédé en prison en 2019 dans ce qui a été qualifié de suicide en attendant son procès pour ses propres accusations de trafic sexuel.

Kevin Maxwell a assisté à une grande partie du procès de sa sœur, souvent accompagné de ses autres frères et sœurs Isabel, Christine et Ian. Il a déclaré à ABC News qu’il était « choqué » par le verdict et l’a qualifié d’« énorme injustice ».

En écho à l’avocat de Ghislaine Bobbi Sternheim, qui a juré de faire appel du verdict, Kevin a déclaré qu’il pensait que sa sœur serait finalement justifiée.

« La réalité est qu’il existe une myriade de cas de jury, d’erreurs judiciaires impliquant des jurys, où les verdicts ont été infirmés en appel. Ce ne sera qu’un autre », a déclaré Kevin, selon ABC News. « En raison, selon nous, de très solides motifs juridiques et de preuves pour l’appel, cela doit évidemment attendre la condamnation, donc c’est loin, mais le travail est déjà en cours et nous sommes très confiants. »

Kevin Maxwell a déclaré que s’il était ému par le témoignage des accusateurs de sa sœur, cela n’a pas suffi à le convaincre que Ghislaine est coupable.

« Je pense que quiconque s’est assis et a écouté le témoignage des accusateurs – je suis un père, je suis un frère, n’importe qui, n’importe quel gars normal écoutant leur témoignage – va être ému », a-t-il déclaré à ABC. . «Et je peux aussi comprendre la colère. Mais cela ne veut pas dire que je crois une seule seconde que ma sœur est coupable des crimes dont elle a été condamnée.

Kevin a refusé de commenter la véracité du témoignage des femmes, selon ABC News, sauf pour dire qu’il indiquait la culpabilité d’Epstein, pas celle de Ghislaine.

« Je ne veux pas profiter de cette opportunité pour dénigrer de quelque façon que ce soit les preuves qui ont été données par ces accusateurs ; c’est leur preuve », a-t-il déclaré. « Comme je l’ai dit, je reste absolument persuadé des crimes d’Epstein. Je suis également persuadé que ma sœur sera disculpée en appel et que ces verdicts de culpabilité seront annulés.

Ghislaine Maxwell, qui a eu 60 ans le jour de Noël, risque des décennies de prison.

Cependant, entre ses projets de recours et d’autres questions juridiques en suspens, la saga Ghislaine Maxwell-Jeffrey Epstein semble loin d’être terminée.

[Photos via DOJ and Spencer Platt/.]

