Kevin McCarthy a le vocabulaire le plus bas qu’elle ait jamais vu

représentant Alexandrie Ocasio-Cortez a apporté son téléphone au vestiaire de la Chambre pour fournir des commentaires en temps réel sur le leader de la minorité de la Chambre Chez Kevin McCarthy discours marathon pour protester contre un projet de loi de dépenses massif présenté par le président Joe Biden.

Dans ce qui était une vidéo Instagram Live, dont une partie a été partagée ci-dessous via Twitter, Ocasio-Cortez s’est brutalement moqué de McCarthy et des républicains de la Chambre.

« Kevin McCarthy, s’exprimant contre les syndicats, s’exprimant contre la garde d’enfants universelle, la pré-maternelle universelle », a-t-elle noté, avant de se moquer des républicains de la Chambre assis près du chef de la minorité de la Chambre comme « avec tous ces agents Smits en arrière-plan présentant l’étonnante diversité des Parti républicain. »

L’agent Smiths est une référence à un personnage des films Matrix, et la diversité qu’elle faisait l’éloge ? Elle a précisé que le compliment était axé sur la garde-robe, ajoutant « regardez toutes ces cravates et coupes de cheveux de couleurs différentes. Je n’ai jamais vu un parti républicain plus diversifié que celui derrière Kevin McCarthy en ce moment.

Ocasio-Cortez est une cible fréquente d’indignation et de dérision de la part de ses collègues du GOP, mais elle a donné aussi bien qu’elle a obtenu dans ce clip. Elle a « complimenté » le leader de la minorité à la Chambre pour avoir réussi « à parler pendant plus d’une heure avec l’un des vocabulaires les plus bas que j’aie jamais vu, venant d’un membre de la direction de la Chambre ».

« C’est incroyable pour moi combien de temps une personne peut parler, savoir, exposer et communiquer si peu », a-t-elle conclu dans la partie de la vidéo que vous pouvez regarder ci-dessous :

…

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com