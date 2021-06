Kevin McCarthy donne une réponse très McCarthy, lorsqu’on lui demande si Trump devrait être le président – ​​RedState ⋆ .

C’était tellement prévisible. Lorsque le représentant Kevin McCarthy (R-Californie) est apparu vendredi soir sur Fox News, vers la fin de l’interview, il y avait une question “zinger” de l’hôte, et McCarthy était prêt avec le genre de réponse que nous attendons. de la direction du GOP. Eh bien, la plupart du temps.

L’actuel chef de la minorité de la Chambre a été interrogé sur le fait que le président Donald Trump envisageait la possibilité que Trump se présente au rôle de président après les élections de mi-mandat de 2022, selon Mediaite. Comme les lecteurs le savent bien, c’est la position exacte que McCarthy aimerait avoir, si les jetons tombent dans le bon sens et que les républicains reprennent la maison.

Quoi qu’il en soit, l’échange entre l’animateur Brian Kilmeade et McCarthy semble avoir fait sensation parmi les médias traditionnels de gauche (mais je me répète). Mais, honnêtement, ça ne devrait pas. Tenez bon, j’y reviendrai plus tard.

Voici l’élément clé qui a la gauche – et leurs trolls qui aiment attaquer de telles bêtises – bavardant sur les réseaux sociaux :

KILMEADE : « Seriez-vous favorable à ce que le président Trump devienne orateur ? MCCARTHY : « Vous savez, j’ai parlé à plusieurs reprises au président Trump. Il me dit qu’il veut être conférencier. Et je pense qu’il devrait être président. – Ryan Struyk (@ryanstruyk) 19 juin 2021

Le reportage de Mediaite note également que Kilmeade a creusé (probablement de manière ironique) à la toute fin :

Kilmeade a conclu l’interview en disant : « D’accord, chef McCarthy, ça pourrait être le président McCarthy, ça pourrait être le président Trump. Nous devrons le découvrir.

L’analyste de NBC News et de MSNBC, Jake Sherman, a eu cette vision « perspicace » du plus haut républicain de la Chambre en parlant de Trump – il a été « surpris » :

C’est la première fois que j’entends quelqu’un admettre l’idée que Trump veut devenir orateur. Je suis très surpris que McCarthy l’ait reconnu publiquement. https://t.co/vKOquR8N7X – Jake Sherman (@JakeSherman) 19 juin 2021

Ce qui est au minimum naïf, mais plus probablement fallacieux. McCarthy a dû commenter ce dont parlait l’ancien président des États-Unis; comme vous l’avez peut-être remarqué, c’est tout ce que tout ancien média veut parler de la nausée. Même tous ces mois après les élections, des mois après l’inauguration de Biden et bien au-delà des 100 premiers jours – Donald Trump continue de vivre sans loyer dans la tête de ces gens. Et qui peut les blâmer, vraiment ? Il est bon pour les cotes.

Je ne peux pas laisser passer cette histoire sans une note sur McCarthy et d’autres de son acabit dans le GOP. Oui, c’est le genre de réponse que vous devez attendre de la part d’habitants des marais comme lui. Et d’accord, accordons-lui un demi-point de crédit pour avoir dit qu’il voulait que Trump soit président en 2024. Pas “Trump a dit à sa foule déchaînée de commettre une insurrection, et il n’est plus apte à exercer ses fonctions.”

Mais, vraiment, mieux c’est, et je dirais que la réponse la plus intelligente à cette question est l’absence de réponse du tout. Je sais, je sais – je bats un cheval mort ici, mais je dois demander : pourquoi même reconnaître les questions d’appâtage dans les émissions de télévision ? Cela ne rend service à personne dans le caucus républicain et mène à des histoires de Nothingburger comme celle-ci de Mediate, Yahoo! Nouvelles, et cetera. Cela leur donne un récit avec lequel vous battre à l’envers.

La vérité? Il n’y a aucune controverse à trouver dans tout ce que McCarthy a dit ici – mais la vérité n’a jamais empêché les médias d’essayer de transformer quelque chose d’aussi anodin en un. N’oubliez pas cela.

