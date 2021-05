Kevin McCarthy et Ben Shapiro se joignent aux libéraux pour attaquer MTG pour des tweets “ Pro-Health Freedom ” ⋆ .

Le leader parlementaire de la minorité, Kevin McCarthy et le commentateur politique libertarien, Ben Shapiro, se sont associés aux libéraux pour attaquer la membre du Congrès Marjorie Taylor Greene (GA) à propos de ses récents tweets sur la «liberté en faveur de la santé». La députée Greene a publié ce matin un tweet établissant un lien entre les cartes d’identité obligatoires pour les vaccins et le fait que les nazis forcent les Juifs à s’identifier avec une étoile d’or.

Les employés vaccinés reçoivent un logo de vaccination, tout comme les juifs forcés par les nazis à porter une étoile en or. Les passeports de vaccins et les mandats de masques créent de la discrimination contre les personnes non vulnérables qui font confiance à leur système immunitaire contre un virus qui peut survivre à 99 %.https: //t.co/6X6VNolcA7 – Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) 25 mai 2021

Le tweet de Greene a lié un article détaillant comment une épicerie du Tennessee commencera à apposer des autocollants avec le logo de vaccination sur les employés qui ont reçu la vaccination Covid-19. Tous les employés ou clients qui n’ont pas été vaccinés seront tenus de porter des protections faciales et encouragés à utiliser un désinfectant pour les mains, des lingettes pour chariot et des produits de nettoyage.

Dans un deuxième tweet, Greene a renforcé son récit en publiant un article détaillant comment les étudiants de l’Université de Virginie qui ne sont pas vaccinés seront interdits de cours en personne et sur le campus entièrement.

Eh bien, détestez les médias de la liberté, regarderiez-vous cette histoire. Il semble que les pratiques nazies ont déjà commencé sur nos jeunes. Montrez vos papiers VAX ou pas de cours en personne pour vous. C’est exactement ce que je disais à propos de l’étoile d’or. C’est dégoûtant! Https: //t.co/YIttsMRaW9 – Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) 25 mai 2021

Dans les trois heures suivant ses tweets, le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy a condamné le tweet de Greene, qualifiant ses commentaires d ‘«épouvantables» et a publié une déclaration complète sur son site Web.

Marjorie a tort et sa décision intentionnelle de comparer les horreurs de l’Holocauste avec le port de masques est épouvantable. Soyons clairs: la Conférence républicaine de la Chambre condamne ce langage. Ma déclaration complète: https://t.co/KnliN3YbJ2 – Kevin McCarthy (@GOPLeader) 25 mai 2021

La déclaration de McCarthy se lit comme suit: «Marjorie a tort, et sa décision intentionnelle de comparer les horreurs de l’Holocauste avec le port de masques est épouvantable. L’Holocauste est la plus grande atrocité commise dans l’histoire. Le fait que cela doive être déclaré aujourd’hui est profondément troublant. À une époque où le peuple juif est confronté à une violence et à des menaces accrues, l’antisémitisme est en hausse au sein du Parti démocrate et est complètement ignoré par la présidente Nancy Pelosi. Les Américains doivent s’unir pour vaincre l’antisémitisme et toute tentative de diminuer l’histoire de l’Holocauste. Soyons clairs: la Conférence républicaine de la Chambre condamne ce langage. »

Ce n’est pas le premier incident dans lequel McCarthy a désavoué les actions de Greene. À la mi-avril, la députée Greene et le membre du Congrès Paul Gosar ont dirigé un mouvement visant à créer un premier caucus pro-Trump America. Plus de détails peuvent être trouvés sur les sentiments anti-Trump de McCarthy ici.

Dans un tweet supprimé depuis, Greene a exprimé son soutien à un compte Twitter qualifiant McCarthy de « crétin » et de « c**t inepte » tout en reconnaissant simultanément le soutien de Greene à Israël.

Marjorie Taylor Greene fait l’éloge d’un tweet qualifiant Kevin McCarthy de «crétin» et de «feckless c ** t» pic.twitter.com/BCzEQXLYn4 – Andrew Solender (@AndrewSolender) 25 mai 2021

En plus de McCarthy, commentateur politique, Ben Shapiro a fait exploser Greene. Shapiro a qualifié le tweet de Greene de « non-sens démentiel » et a affirmé que sa comparaison était « insultante et insensée ».

J’ai également remarqué que l’attention des médias sur l’analogie bizarrement folle de MTG sur l’Holocauste est complètement silencieuse par le soutien de facto de l’escouade au groupe terroriste anti-juif génocidaire Hamas. – Ben Shapiro (@benshapiro) 25 mai 2021

Shapiro a exprimé son soutien aux vaccins mandatés par le gouvernement fédéral, ce qui pourrait l’avoir motivé à attaquer Greene. Le fichier national en a rendu compte en mars:

«Lors de l’épisode du 18 mars de son émission de radio, le commentateur conservateur Ben Shapiro a plaidé en faveur de la vaccination obligatoire. Lorsqu’un appelant a interrogé Shapiro sur l’utilisation de l’ADN de bébé fœtal et sur les sociétés de vaccins n’ayant aucune responsabilité et ayant accès à un système de paiement spécial parrainé par le gouvernement pour ceux qui subissent des blessures graves ou meurent à cause des vaccins, Shapiro a plaidé pour les mandatant de toute façon.

Shapiro a affirmé que la liberté personnelle ne compte en matière de vaccins que si le vaccin est simplement conçu pour vous protéger d’une maladie et non pour obtenir une immunité collective. «Premièrement, vous devez déterminer qu’il y a des différences dans mon opinion en ce qui concerne les vaccins qui sont directement conçus pour vous empêcher de contracter une maladie et ceux qui reposent sur l’immunité collective pour empêcher les autres de contracter une maladie», a déclaré Shapiro . “

Greene a répondu au tweet de Shapiro et l’a accusé de «nourrir les attaques médiatiques de gauche contre moi».

Je ne l’ai jamais comparé à l’Holocauste, seulement à la discrimination contre les Juifs au début des années nazies.

Arrêtez de nourrir les attaques médiatiques de gauche contre moi.

Tout le monde devrait être préoccupé par le soutien des escouades aux terroristes et par la discrimination contre les personnes non sollicitées.

Pourquoi ne le sont-ils pas? https://t.co/z1zotvegg9 – Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) 25 mai 2021

Shapiro n’a pas encore répondu au tweet de Greene. De plus, Greene a rappelé à tous les 410 000 de ses partisans qu’elle est pro-Israël et qu’elle se bat pour la paix au Moyen-Orient en reliant la vidéo de sa conférence de presse la semaine dernière. Elle a parlé derrière un podium avec la phrase, «SOYEZ AVEC ISRAËL» inscrite dessus et a décrit Israël comme notre allié tout en appelant le soutien démocratique écrasant au Hamas dirigé par AOC, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley et Cori Bush.

The Fake News a ma permission d’utiliser cette vidéo de la semaine dernière dans vos reportages. https://t.co/nmoPAezy5g – Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) 25 mai 2021

