Kevin McCarthy présente une résolution pour censurer Maxine Waters pour ses “ commentaires dangereux ” ⋆ .

Le leader de la minorité de lundi, Kevin McCarthy (R-CA), a présenté une résolution pour censurer la représentante Maxine Waters (D-CA) pour ses “ commentaires dangereux ” qu’elle a tenus ce week-end en s’adressant à une foule dans le Minnesota.

«Ce week-end au Minnesota, Maxine Waters a enfreint la loi en violant le couvre-feu et en incitant à la violence. Le président Pelosi ignore le comportement de Waters – c’est pourquoi je présente une résolution pour censurer le représentant Waters pour ces commentaires dangereux.

Ce week-end au Minnesota, Maxine Waters a enfreint la loi en violant le couvre-feu puis en incitant à la violence. Le président Pelosi ignore le comportement de Waters – c’est pourquoi je présente une résolution pour censurer le représentant Waters pour ces commentaires dangereux. – Kevin McCarthy (@GOPLeader) 19 avril 2021

Plus tôt, McCarthy avait publié une déclaration proclamant son intention de censurer les eaux répétitives. «Ce week-end au Minnesota, Maxine Waters a enfreint la loi en violant le couvre-feu et en incitant à la violence. Les troubles accrus ont déjà conduit à des violences contre les forces de l’ordre et ses commentaires ont intentionnellement jeté de l’huile sur le feu. Nous avons entendu ce type de rhétorique violente de Waters auparavant, et le Congrès des États-Unis doit clairement et sans réserve réprimander ce comportement avant que davantage de personnes ne soient blessées. Mais le Président Pelosi ignore le comportement de Water. C’est pourquoi je présente une résolution pour censurer le représentant Waters pour ces commentaires dangereux, et j’espère que tous mes collègues républicains et démocrates défendront la paix dans les rues américaines.

JUST IN: @GOPLeader Kevin McCarthy publie une déclaration annonçant son intention de censurer la représentante Maxine Waters pour ses commentaires au cours du week-end au Minnesota. pic.twitter.com/l9xGuCeaJI – Ryan Nobles (@ryanobles) 19 avril 2021

Plus tôt dans la journée, la juge dans l’affaire Derek Chauvin a commenté les remarques faites par la représentante Waters en éludant qu’elle aurait peut-être donné les motifs de la défense pour un appel que nous avons rapporté plus tôt:

«Le jury du procès Derek Chauvin a été séquestré et délibère maintenant sur sa décision. Le présentateur de Fox News, Harris Faulkner, a tweeté: «Woah. Le juge #BREAKING de #DerekChauvinTrial vient de dire à l’avocat de la défense: “Je vous dirai que la membre du Congrès Waters vous a peut-être donné quelque chose en appel qui pourrait entraîner l’annulation de tout ce procès.” #MaxineWaters ».

Woah. Le juge #BREAKING de #DerekChauvinTrial vient de dire à l’avocat de la défense: “Je vous dirai que la membre du Congrès Waters vous a peut-être donné quelque chose en appel qui pourrait entraîner l’annulation de tout ce procès.” #MaxineWaters – HARRISFAULKNER (@HARRISFAULKNER) 19 avril 2021

«Le juge a rejeté la demande d’annulation du procès de la défense. Cependant, maintenant, il a pris le temps de critiquer Maxine Waters pour ses commentaires, que certains ont considérés comme incitant à la violence. Le juge les a qualifiés de répugnants et de non-respectueux de l’état de droit, du pouvoir judiciaire et de notre fonction. »

Nous verrons si Pelosi prend la parole pour un vote ou si elle fait quoi que ce soit avec Waters. Beaucoup voient les mots que Maxine Waters a utilisés pour inciter à la violence.

