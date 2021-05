Kevin McCarthy prétend absurdement que les républicains ne soutiennent pas le Big Lie peu de temps après le vote de Cheney ⋆ .

En votant pour destituer la représentante Liz Cheney (WI) de son poste de 3e membre de la direction républicaine de la Chambre ce matin, le Parti républicain a signalé haut et fort qu’il n’avait absolument aucun intérêt pour la vérité. Cheney a été évincé pour avoir eu le courage de dénoncer le grand mensonge de Trump selon lequel l’élection a été volée par le président Biden par le biais d’un complot élaboré de fraude électorale. S’adresser à leur base empoisonnée par MAGA est tout ce qui compte pour les républicains maintenant, et quiconque ose rejeter cette forme cynique de politicaillerie sera rejeté aussi impitoyablement que Cheney l’a été.

Le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy (R-CA), l’un des cerveaux de la poussée anti-Cheney, a montré sa nature désormais tristement célèbre à deux visages peu de temps après le vote pour la démettre de ses fonctions. Il a assisté à une réunion avec le président Biden et a eu l’audace par la suite d’affirmer qu’il ne croyait pas que «quiconque remet en question la légitimité de l’élection présidentielle» et que de telles croyances sont «finies». Comme preuve de sa fausse déclaration flagrante, McCarthy a souligné qu’il venait de rencontrer le président.

Cet homme pourrait-il être plus malhonnête? Cheney a été élue spécifiquement parce qu’elle a refusé de se rallier au consensus croissant du GOP selon lequel l’élection avait été volée. Trump lui-même continue de publier des déclarations insistant sur le fait qu’il a effectivement gagné en 2020. Une enquête a récemment révélé que 65% des électeurs républicains pensent que la présidence de Biden est due uniquement à la fraude électorale. Le Big Lie n’est plus une idée marginale, c’est une plate-forme centrale du GOP. McCarthy ment à ce sujet parce qu’admettre la vérité est tout simplement trop embarrassant et dérangé et effrayera probablement les électeurs indépendants.

Quelques heures à peine après avoir dirigé son caucus dans la destitution de Liz Cheney pour son refus de dire que l’élection avait été volée, @GOPLeader Kevin McCarthy a déclaré aux journalistes: «Je ne pense pas que quiconque remette en question la légitimité de l’élection présidentielle.» pic.twitter.com/Xt6Zdg9MQD – Le projet Lincoln (@ProjectLincoln) 12 mai 2021

Alors que McCarthy feignait le bipartisme en agissant comme s’il reconnaissait Biden en tant que président et voulait travailler avec lui, sa campagne était occupée à diffuser un message texte l’appelant «Corrupt Joe Biden» et l’accusant de pousser un «agenda socialiste radical». À l’heure actuelle, le terme de socialisme a perdu tout sens aux États-Unis et les conservateurs l’utilisent simplement pour salir tout ce qu’ils n’aiment pas, le plus souvent des politiques qui profitent au citoyen moyen plutôt qu’aux super-riches.

McCarthy est un homme faible, un terrible Américain et une menace active pour la démocratie. Les électeurs doivent le rejeter.

. @ Texte automatique de la campagne GOPleader après la réunion des dirigeants bipartites avec Biden… pic.twitter.com/uyhatAp3e3 – Elizabeth Crisp (@elizabethcrisp) 12 mai 2021

