Kevin Merida nommé rédacteur en chef du Los Angeles Times ⋆ .

Kevin Merida a été nommé rédacteur en chef du Los Angeles Times.

Merida réussit Norman Pearlstine dans le rôle. Il deviendra le 19e meilleur rédacteur en chef depuis la création du Times en décembre 1881, et seulement la troisième personne de couleur à détenir le titre.

«Je suis ravi de rejoindre le Los Angeles Times. Je vais faire tout ce que je peux pour en faire le meilleur média pour les gens de Californie, de Los Angeles et au-delà », a déclaré Merida dans une interview accordée au média. «Je ne vois rien d’autre que des opportunités. Je pense que cela peut être l’entreprise médiatique la plus innovante du pays. »

Son embauche est conforme à la Bientôt-Shiong l’engagement de la famille après l’acquisition du journal hérité.

«Son mandat sera de maintenir le plus haut niveau de force journalistique et de trouver des moyens d’attirer l’attention de notre communauté… pas seulement Los Angelenos mais aussi les lecteurs de la région occidentale et, espérons-le, même de la nation», a déclaré le Dr Soon-Shiong dans un entrevue.

«Et surtout, son travail est de nous faire entrer dans l’arène numérique», a déclaré Soon-Shiong. «Nous voulons que ce papier grandisse et existe encore 139 ans.»

La pandémie de coronavirus a empêché Merida de pouvoir visiter la salle de rédaction et d’interviewer en personne, mais les réunions menées via Zoom ont montré des signes positifs selon le Times.

“Il y avait une chimie immédiate,” Michele Soon-Shiong mentionné. «Nous l’avons tous ressenti. L’homme possédait une confiance – c’était une confiance tranquille – et il était profondément réfléchi et, dans ses questions, il était intellectuellement curieux. … Il avait toutes les qualités que nous recherchions.

Merida, sa femme, écrivain primé Donna Britt, et le plus jeune enfant vit actuellement à Silver Spring, Maryland. Il a partagé qu’ils prévoyaient de faire bouger la côte ouest dans les mois à venir. Le journaliste primé devrait commencer avec le Times en juin.

Le Times a été confronté à plusieurs défis, que Merida est prête à relever dans son nouveau poste.

«J’étais motivé par le défi et par un peu de cet esprit d’outsider», a déclaré Merida. «Aussi l’engagement que Patrick et Michele, et leur fille Nika, ont [to the paper] et leur engagement dans la région. Leur histoire – grandir et vivre en Afrique du Sud et voir tous les défis de ce pays – et qu’ils veulent une institution qui soit le reflet de la communauté.

Depuis 2015, l’homme de 64 ans est rédacteur en chef de The Undefeated, une marque sous ESPN. Au sein de la société de nouvelles axées sur le sport, Merida a également supervisé l’unité d’enquête / de nouvelles du géant du sport, les émissions de télévision «E: 60» et «Outside the Lines», et a été président du comité de rédaction d’ESPN. Avant de rejoindre ESPN, il a travaillé pendant 2 ans au Washington Post où il a été promu rédacteur en chef en charge des actualités, des reportages et de la rédaction universelle.

«Lorsque Kevin nous a rejoint en 2015, The Undefeated était une idée. Aujourd’hui, c’est un mastodonte multiplateforme prêt à se développer davantage ». James Pitaro, président d’ESPN et contenu sportif, a déclaré dans un communiqué. «Il nous manquera, sa passion, sa créativité, sa prévenance, son expertise et les idées incroyables qu’il nous a apportées à tous. Nous sommes convaincus que la formidable équipe créée par Kevin à The Undefeated continuera de faire un travail exceptionnel.

Merida a gagné plusieurs distinctions de carrière tout au long de son parcours professionnel, notamment en tant que rédactrice en chef pour une série d’essais qui a remporté un prix Peabody, nommé “ Journaliste de l’année ” par la National Association of Black Journalists (NABJ) en 2000, a reçu le Missouri Honor Médaille pour services distingués en journalisme en 2018 et Prix Chuck Stone Lifetime Achievement Award du NABJ en 2020. Il siège au conseil d’administration du prix Pulitzer, au conseil d’administration de l’Université de Boston et au conseil d’administration de la Kaiser Family Foundation.

