Kevin O’Leary de Shark Tank veut « posséder l’infrastructure de base de la cryptographie »

Le président d’O’Shares et de Beanstox, Kevin O’Leary, alias M. Wonderful, mieux connu en tant que panéliste de la série de téléréalité Shark Tank, a expliqué à CryptoSlate ce qui l’avait amené à prendre une participation dans l’infrastructure de la blockchain.

O’Leary a révélé pourquoi il soutenait la société holding de portefeuille de blockchain de Jordan Fried, Immutable Holdings, qui a fait ses débuts en public en septembre.

Démocratiser l’investissement blockchain

« Immutable Holdings a une diversification, ce que j’aime, et finalement la nature diversifiée de cette entreprise combinée à la croissance passionnante de la blockchain et de l’espace des actifs numériques a déjà informé ma décision d’investir dans Immutable Holdings, a déclaré O’Leary à CryptoSlate, quand interrogé sur sa décision de soutenir l’entreprise de Fried.

«J’ai augmenté ma position dans l’espace des infrastructures cryptographiques tout au long de cette année. Je ne cherche pas seulement des investissements dans des pièces ou des jetons, bien que ces investissements puissent être précieux. Je veux posséder l’infrastructure de base de la crypto, qui est la blockchain, et bien que posséder une blockchain ne soit pas nécessairement plus important que posséder une crypto, cela permet une vue plus holistique », a ajouté O’Leary.

M. Wonderful a été ouvert à l’augmentation de son exposition à la cryptographie, investissant stratégiquement dans une large gamme de produits cryptographiques différents.

Pour la toute première fois, mon exposition crypto est supérieure à l’or @DanielaCambone @WonderFi @ImmutableHold @BenSamaroo @jordanfried https://t.co/Afhz59Fljv – Kevin O’Leary alias M. Wonderful (@kevinolearytv) 2 octobre 2021

Rationalisation de l’exposition à la cryptographie

« Jusqu’à présent, il n’y avait pas d’excellent moyen de s’exposer à l’industrie de la blockchain en dehors de l’achat de certaines des sociétés minières de bitcoin qui sont des sociétés publiques ou publiques comme Coinbase », a déclaré Jordan Fried, PDG d’Immutable Holdings, à CryptoSlate. .

« Nous sommes la première société holding de portefeuille de blockchain avec des marques comme NFT.com, 1800Bitcoin et d’autres, qui est arrivée sur le marché public, et nous démocratisons l’investissement dans la blockchain grâce à des produits qui rendent l’investissement dans les actifs numériques accessible et facile », Frit ajouté.

« Les prochaines années vont être très importantes pour les actifs numériques et la blockchain, et nous entrons au rez-de-chaussée de cet élan », a conclu Fried, soulignant l’importance stratégique de détenir des capitaux propres de la blockchain.

Ne vous contentez pas de posséder une crypto-monnaie. Propre équité blockchain. https://t.co/hXlvT5oGWr – Jordan Fried (@jordanfried) 8 octobre 2021

NFT.com

Tout en sécurisant le domaine NFT.com dès le début, Fried envisageait de créer une entreprise autour de l’écosystème des jetons non fongibles (NFT), en créant un marché de nouvelle génération.

« Le modèle convivial de NFT.com, basé sur le profil, crée plus d’opportunités pour se plonger dans l’achat, la vente et la spéculation de NFT avec certaines des plus grandes marques de la planète », a commenté Fried à propos de l’une des principales filiales d’Immutable Holding. entreprises.

Selon M. Wonderful, les NFT sont voués à une adoption inévitable par le grand public.

« L’utilité des NFT est infinie et passionnante. Évidemment, en tant que collectionneur de montres, je suis très intéressé par leur utilité pour authentifier des montres rares et précieuses. Mais d’autres peuvent trouver les NFT plus utiles pour les baux de location, les billets de concert ou les actes sur un terrain », a déclaré O’Leary, tout en expliquant pourquoi il est optimiste sur les NFT.

« Nous sommes maintenant à un point passionnant pour les NFT où nous savons qu’ils peuvent être utilisés pour plus que de simples œuvres d’art rares, c’est pourquoi ce que NFT.com apportera sur le marché change simplement la donne », a-t-il ajouté, commentant le nouvelle plate-forme en préparation.

