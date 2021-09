Kevin O’Leary dit qu’Ethereum est trop lent. 2.0 peut changer d’avis.

La star de Shark Tank, Kevin O’Leary, est apparue sur CNBC le 13 septembre. L’investisseur franc avait beaucoup à dire sur Bitcoin (CCC :BTC-USD), Ethereum (CCC :ETH-USD) et les changements réglementaires nécessaires pour faire des crypto-monnaies une classe d’actifs institutionnels légitimes.

Je ne pense pas qu’il ait tort. Il est possible que la finance décentralisée (DeFi) coexiste avec la surveillance réglementaire. Cependant, la Securities and Exchange Commission (SEC) doit agir plus rapidement.

Mais ce que O’Leary a dit à propos d’Ethereum m’a fait me gratter un peu la tête. Je veux dire, même moi, je sais qu’Ethereum doit accélérer le traitement des transactions, et je suis un dinosaure relatif à 57 ans.

«Je trouve Ethereum – en tant qu’utilisateur, c’est trop lent. Et donc il va y avoir d’autres chaînes qui vont émerger », a déclaré O’Leary lors de son apparition sur CNBC.

Bien sûr – il y a Cardano (CCC :ADA-USD), Solana (CCC :SOL-USD) et Ondulation (CCC :XRP-USD), Et la liste continue.

Ethereum 2.0 est déjà en cours, avec l’une des phases de la mise à niveau opérationnelle. Les mouvements sont destinés à réparer tout ce qui afflige le réseau Ethereum.

Ethereum 2.0 augmentera la valeur de l’éther

J’ai du mal à croire qu’un homme dont l’entreprise gère plusieurs FNB, dont le FNB O’Shares Géants de l’Internet mondiaux (CHAUVES-SOURIS:OGIG), ne serait pas familier avec les mises à jour du réseau d’Ethereum. Mais je m’égare.

Le fait est que le réseau Ethereum apporte de nombreux changements pour en faire tout cela et un sac de chips. Plus important encore, pour ceux qui se soucient de l’environnement, il s’agit de passer à un mécanisme de consensus de preuve de participation (PoS) pour valider les transactions. Il s’agit d’un grand changement par rapport aux protocoles de preuve de travail (PoW) utilisés par Bitcoin et de nombreux autres cryptos.

Les contributeurs de Decrypt Rene Millman et Liam J. Kelly ont souligné le 10 septembre que la première phase de la mise à niveau, Beacon Chain, a été mise en ligne en décembre dernier.

«La chaîne Beacon introduit le jalonnement natif dans la blockchain Ethereum, une caractéristique clé du passage du réseau à un mécanisme de consensus PoS. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une blockchain distincte du réseau principal Ethereum », ont rapporté les auteurs.

Le reste du processus est en cours

D’ici la fin juin 2022, toutes les personnes intelligentes derrière Ethereum auront trouvé un moyen de fusionner la chaîne Beacon avec le réseau principal.

En créant des chaînes de fragments, il répartira la charge de travail du réseau d’une seule blockchain à 64 nouvelles chaînes. Le réseau résultant devrait donc être capable de gérer beaucoup plus de processus.

Pour ceux qui vivent et respirent la crypto, je dois avoir l’air d’être à nouveau votre professeur de maternelle.

La troisième phase est attendue au cours du second semestre 2022. Actuellement, le réseau traite environ 30 transactions par seconde. Comme le souligne Decrypt, 2.0 augmentera cela jusqu’à 100 000 par seconde.

Bien que la mise en œuvre complète d’Ethereum 2.0 soit beaucoup plus impliquée, ce qui est important, c’est que l’évolutivité devrait stimuler l’utilisation, ce qui augmenterait la demande d’Ether lui-même.

« Au moment où ETH 2.0 et les cumuls fonctionneront ensemble, il y aura une capacité de 100 000 transactions par seconde. Cela signifiera une expérience totalement transparente pour le prochain milliard de personnes », a déclaré Jamie Anson, fondateur de Verger astucieux et organisateur d’Ethereum London.

Quel que soit le raisonnement derrière les opinions d’O’Leary, ces mises à jour sont vitales pour le succès futur d’Ethereum. Sans eux, c’est mort à l’arrivée.

L’essentiel sur Ethereum

Dans mon dernier commentaire sur Ethereum début septembre, je me débattais avec l’idée de pouvoir appliquer une valeur intrinsèque spécifique à Ether.

Alors que je continue à surveiller et à comprendre l’utilité présente dans toutes les crypto-monnaies, je suis particulièrement intéressé par celles comme Ethereum qui utilisent des contrats intelligents pour contourner les postes de péage traditionnels dans le secteur des services financiers.

« En fin de compte, si Ethereum peut apporter une contribution significative au système financier mondial tout en réduisant son empreinte carbone par rapport au cloud computing qu’il utilise pour ses serveurs, c’est une victoire pour les investisseurs et une victoire pour le monde. J’ai écrit le 1er septembre.

Si Ethereum 2.0 fait ce que les gens pensent qu’il fera, le point de vue de Kevin O’Leary sur Ether changera radicalement. Je le garantis.

