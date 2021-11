Kevin O’Leary dit qu’il n’est pas intéressé à être un cowboy crypto

La star de Shark Tank et homme d’affaires canadien Kevin O’Leary préfère consulter les régulateurs avant d’investir dans les crypto-monnaies. Le célèbre investisseur a déclaré cela lors d’une interview le 23 novembre, ajoutant qu’il n’était pas intéressé à être un cow-boy crypto. O’Leary pense que vous pouvez mieux comprendre ce qui est réglementaire et ce qui n’est pas possible en restant en conformité.

Dans l’interview, O’Leary a souligné qu’il n’était pas intéressé à investir dans un procès contre la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Selon lui, ce serait une idée terrible. Il a donné un exemple de la façon dont le régulateur a poursuivi Ripple et deux de ses dirigeants pour avoir prétendument enfreint les lois sur les valeurs mobilières par le biais de la vente non enregistrée de jetons XRP d’une valeur de 1,30 milliard de dollars (0,98 milliard de livres sterling). ).

O’Leary a déclaré qu’il préférait adopter une approche conforme qui se conforme aux règles introduites par les régulateurs, car l’approbation réglementaire aide à créer un capital réel.

Expliquant pourquoi il est un grand fan de la conformité, O’Leary a déclaré :

Je n’ai aucun intérêt à être un cow-boy crypto et à ne rendre personne heureux avec moi parce que… j’ai tellement d’actifs du monde réel dans lesquels j’ai déjà investi que je dois m’y conformer.

L’Amérique devrait mener la charge sur les stablecoins

Lorsqu’il s’agit d’investir dans des monnaies numériques adossées à des monnaies nationales, O’Leary a déclaré qu’il n’envisageait pas de détenir le rouble russe ou l’e-CNY chinois. Expliquant pourquoi les CBDC ne sont pas sa crème, la star de Shark Tank a déclaré qu’elle n’en savait pas assez sur les réseaux de blockchain des pays et s’ils contrôlaient la propriété.

Cependant, il a noté qu’il était ouvert à investir dans une CBDC ou une pièce stable adossée au dollar. O’Leary a admis qu’un tel renversement serait contre-intuitif en raison de la hausse de l’inflation, qui a affaibli le dollar.

Exprimant pourquoi une pièce adossée à un dollar serait un investissement idéal pour lui, O’Leary a déclaré qu’il avait économisé beaucoup d’argent après avoir vendu une quantité considérable de sa propriété commerciale ces dernières années.

Avec la montée de l’inflation, ces fonds perdent leur pouvoir d’achat. Cependant, l’investisseur estime qu’investir dans une pièce stable telle que l’USD Coin (USDC / USD) pourrait générer un rendement net de 6%. Malgré les avantages qui pourraient découler d’un tel investissement, O’Leary a déclaré qu’il ne pouvait investir jusqu’à 5 % de son argent en USDC pour le moment.

En outre, il a noté que les États-Unis devraient saisir cette opportunité pour mener la charge avec des pièces stables.

Construire un portefeuille de crypto-monnaies diversifié

Partageant la technique qu’il utilise pour investir dans la cryptographie, O’Leary a déclaré qu’il se concentrait sur la partie logicielle pour voir quels réseaux blockchain peuvent réussir à long terme. Il a ajouté qu’il considère les devises telles que Solana (SOL / USD), Polygone (MATIC / USD) et Hedera (HBAR) comme de bons investissements. L’investisseur vedette a en outre noté qu’il prévoyait d’investir dans les pièces ci-dessus car il ne savait pas quel protocole il gagnerait.

Cette nouvelle intervient après que O’Leary a précédemment révélé qu’environ 10% de son portefeuille est investi dans diverses crypto-monnaies.

Le post Kevin O’Leary dit qu’il n’est pas intéressé à être un cowboy crypto est apparu en premier sur Invezz.