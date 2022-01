Kevin O’Leary pense que les NFT surpasseront le Bitcoin (BTC) | Invezz

Kevin O’Leary, un investisseur milliardaire dans l’émission télévisée Shark Tank, a déclaré que les jetons non fongibles (NFT) pourraient devenir plus gros que Bitcoin (BTC / USD).

O’Leary a noté qu’il avait confiance dans la croissance des NFT parce qu’ils permettent aux gens de démontrer la propriété d’une propriété du monde réel. En tant que tels, ils sont devenus des options préférables par rapport aux enregistrements physiques.

Kevin O’Leary croit aux NFT

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Les NFT sont des types d’actifs numériques qui sont devenus très populaires au cours de la dernière année. Ils sont devenus incontournables dans l’industrie de l’art et des objets de collection numériques, car ils offrent de l’authenticité.

S’exprimant lors d’une interview avec CNBC, O’Leary a noté: « Vous allez voir beaucoup de mouvement en termes d’authentification et de polices d’assurance et de taxes de transfert immobilier en ligne au cours des prochaines larmes, ce qui rendra les NFT beaucoup plus gros. , potentiellement marché plus fluide que Bitcoin seul.

Cependant, O’Leary a noté qu’il investirait à la fois dans NFT et dans Bitcoin, car l’un ou l’autre pourrait s’avérer gagnant.

Les NFT ont explosé en 2021 et les marchés NFT comme OpenSea ont enregistré des volumes record. Malgré la croissance, certains investisseurs ont exprimé des inquiétudes quant à l’avenir du marché du NFT. Par ailleurs, les escroqueries dans le secteur NFT n’ont pas été absentes, et il y a également eu des cas de vol d’art.

O’Leary en tant que partisan des crypto-monnaies

O’Leary n’a pas toujours été un partisan des crypto-monnaies. Il a précédemment déclaré que Bitcoin est « des ordures ». En 2019, O’Leary a parlé de Bitcoin et a déclaré: « C’est une monnaie inutile, elle n’a aucune valeur. »

Cependant, ces derniers jours, O’Leary a tendu la main aux crypto-monnaies, notant que ces actifs peuvent être utilisés pour la diversification. Il a également manifesté son soutien à la finance décentralisée (DeFi), notant qu’il s’agit d’une réplique du système financier traditionnel basé sur la blockchain.

O’Leary a noté qu’il possède des actifs cryptographiques personnels. Il a révélé que la majeure partie de son portefeuille crypto se trouve sur Ethereum. Il possède également d’autres jetons tels que Bitcoin, Solana et Polygon. O’Leary a également souligné l’importance de la réglementation dans le secteur des crypto-monnaies. Les pièces stables sont l’une des principales préoccupations des régulateurs. À ce sujet, O’Leary a noté : « Je pense que [las stablecoins] Ils auront également la possibilité de briller au soleil comme un excellent moyen d’obtenir un retour lorsque vous ne pouvez obtenir aucun retour en espèces.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

10/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent