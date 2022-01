Kevin O’Leary prédit un actif qui sera plus grand que Bitcoin

Le célèbre hôte de Shark Tank, Kevin O’Leary, révèle comment il investit dans les crypto-monnaies et quel processus d’introspection il suit avant d’investir. En outre, il révèle quel actif vaudra plus que Bitcoin.

Plus précisément, l’homme d’affaires de Shark Tank Kevin O’Leary, mieux connu sous le nom de « M. Merveilleux », a-t-il déclaré dans une interview à Forbes qu’il investissait dans la crypto. Ce qu’il considérait avait de meilleures équipes de développement de logiciels.

«Je possède Hedera, Polygon, Bitcoin, Ethereum et Solana. Ce sont des paris sur les équipes de développement de logiciels et il existe de très nombreux cas d’utilisation pour elles. »

De plus, il a ajouté : « Je crois que Bitcoin est un logiciel. Je pense qu’Ethereum est un logiciel. Je pense que HBAR est un logiciel. Polygon est un logiciel. J’investis dans tout ça.

Plus précisément, O’Leary a révélé que les crypto-monnaies représentaient environ 10% de son portefeuille, et il cherche activement à augmenter ses avoirs à 20% dans les mois à venir. En raison de la multiplicité des cas d’utilisation et des projets sur le réseau, Kevin O’Leary a indiqué qu’il était plus exposé à Ethereum qu’à toute autre crypto-monnaie.

Mais qui est Kevin O’Leary ?

Tout d’abord, Terence Thomas Kevin O’Leary est né le 9 juillet 1954 à Montréal, Canada. Il est homme d’affaires, auteur, homme politique, fondateur de différents fonds et institutions financières et juge de Shark Tank États-Unis.

Incidemment, en 1999, la société qu’il a cofondée, SoftKey Software Products, a été acquise par Mattel en 1999, transformant Kevin O’Leary en milliardaire du jour au lendemain.

Pour rappel, en 2019, Kevin O’Leary a qualifié Bitcoin de « junk ». Mais en 2021, il a déclaré qu’il avait investi dans la pièce. Cependant, il semble que son opinion sur Bitcoin soit passée de « poubelle » à « spectaculaire ».

La prédiction de « M. Merveilleux », le gourou de la technologie

Kevin O’Leary pense que les jetons non fongibles (NFT) seront plus gros que Bitcoin. Notant que les NFT offrent une valeur considérable en termes d’authentification, de chaîne d’approvisionnement et de divers autres cas d’utilisation dans diverses classes d’actifs.

«Je pense que les jetons non fongibles (NFT) seront plus gros que Bitcoin. Ils offrent beaucoup de valeur autour de l’authentification, de la gestion des stocks et de toutes sortes d’utilisations de différentes classes d’actifs.

Il a également indiqué qu’il préférait les TVN liés à des actifs du monde réel. Aussi, il a révélé qu’il travaillait avec une équipe sur un projet dans l’industrie horlogère. Où il espérait que la technologie pourrait jouer un rôle déterminant dans la lutte contre le niveau élevé de fraude qui peut être obtenu dans l’industrie.

Par conséquent, O’Leary a révélé que des projets étaient en cours d’élaboration pour s’assurer que les NFT deviennent plus répandus et interopérables. Ils peuvent donc travailler sur n’importe quelle Blockchain, et il a ajouté qu’il s’attendait à ce que 2022 soit une excellente année pour les NFT.

Concernant les Stablecoins, il a indiqué qu’ils sont là pour rester.

Je dis au revoir avec cette citation de Charlie Munger : « Les gens sous-estiment l’importance de quelques idées simples. Les idées simples fonctionnent vraiment.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport