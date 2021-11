Kevin O’Leary révèle que son portefeuille comprend 10% de crypto

La star de Shark Tank et investisseur canadien Kevin O’Leary a investi près de 10 % de son portefeuille dans des actifs numériques. Il a révélé cette nouvelle lors d’une session de discussion sur Reddit le 11 novembre, notant qu’il avait considérablement augmenté son exposition aux crypto-monnaies, car les avoirs en actifs numériques ne représentaient que 3% de son portefeuille au début de 2021.

Selon O’Leary, son objectif était d’augmenter son exposition à environ 7% d’ici la fin de l’année. Cependant, l’appréciation des actifs dans lesquels il avait investi a augmenté les avoirs nets en crypto-monnaie dans son portefeuille à environ 10%.

O’Leary a refusé de divulguer tous les actifs numériques dans lesquels il a investi, affirmant qu’il possède Bitcoin (BTC / USD), Ethereum (ETH / USD) et USD Coin (USDC / USD). Alors que la star de Shark Tank prétend avoir investi dans une panoplie de pièces, il convient de noter qu’il a également investi dans des produits et des entreprises de l’industrie.

Haussier sur la performance de ses avoirs en crypto-monnaie, a déclaré O’Leary,

Nous allons donc terminer l’année avec une participation très importante dans les actifs cryptographiques, et ce n’est pas que du bitcoin.

La diversification est la clé

O’Leary a admis posséder une grande quantité d’ETH, mais a révélé qu’il croyait en certains de ses concurrents. Il a noté que certaines personnes pensent que le jeu est terminé en raison des niveaux atteints par l’ETH. Cependant, il existe de nombreuses alternatives, dont Solana (SOL/USD), que les investisseurs peuvent acheter pour diversifier leurs portefeuilles.

Partageant les critères qu’il utilise pour investir dans les crypto-monnaies, l’investisseur de renom a déclaré :

Je suis un investisseur en logiciels. Je vais mettre une allocation sur les logiciels de cryptographie parce que je pense que cela changera et perturbera de nombreux marchés différents à travers le monde.

Il a ajouté qu’il n’analyse pas les avantages et les inconvénients des actifs numériques tout en évaluant s’ils constituent des investissements idéaux. Au lieu de cela, il cherche à identifier les meilleures équipes et développeurs et comment investir dans leurs projets. Il prend également en compte le grand livre sur lequel s’exécute une devise spécifique.

Son approche d’investissement est similaire à celle de Mark Cuban, co-vedette de Shark Tank et propriétaire des Dallas Mavericks. Selon Cuban, il investit dans les crypto-monnaies en fonction de leur utilité. Dans un podcast récent, il a déclaré que la course entre les blockchains se résume aux applications et aux intégrations.

Comme d’autres experts, Cuban et O’Leary recommandent d’investir uniquement ce que l’on peut se permettre de perdre en matière de crypto-monnaies. O’Leary a réitéré que la diversification est la clé pour les investisseurs en crypto.

