Kevin O’Leary, star de “Shark Tank”, et accident de bateau mortel de sa femme: ce qu’il faut savoir

Linda O’Leary, l’épouse de Kevin O’Leary de Shark Tank, a été acquittée mardi dans le cadre de l’accident de bateau d’août 2019 qui a fait deux morts et trois blessés au Canada, rapporte la CBC. Linda faisait face à des accusations de conduite imprudente d’un navire en vertu des règlements sur les petits bâtiments de la Loi sur la marine marchande du Canada après un accident tragique sur le lac Joseph au nord de Toronto en Ontario. La situation juridique dure depuis deux ans.

Prononçant le verdict lors d’une audience mardi matin à Parry Sound, le juge du tribunal de l’Ontario, Richard Humphrey, aurait déclaré que les procureurs n’avaient pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable que Linda conduisait le bateau sans diligence ni considération pour les autres. Le juge a également statué qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour déterminer la vitesse à laquelle son bateau se déplaçait et quelle vitesse aurait été appropriée dans les circonstances, selon la SRC, et que l’alcool n’avait joué aucun rôle dans l’accident. Le juge a également décidé que le bateau qui avait été heurté avait ses lumières éteintes, malgré le témoignage de passagers disant que certaines lumières étaient allumées, ce qui est devenu un point central du procès.

L’accident

Linda conduisait un bateau plus petit au moment de l’accident et est entrée en collision avec un navire plus gros qui a été arrêté. Le bateau O’Leary’s est passé par-dessus la proue de l’autre bateau et a tué deux passagers, Gary Potash et Susanne Brito. Trois autres personnes ont été blessées dans l’incident. Les deux O’Leary et un ami du couple étaient à bord du bateau au moment de l’accident, revenant apparemment d’un dîner, avec Linda comme conductrice désignée.

Leur déclaration

La star de Shark Tank a publié une déclaration en août 2019 après l’accident de PEOPLE, déclarant : “Tard samedi soir, j’étais passager dans un bateau qui a été impliqué dans une collision tragique avec une autre embarcation qui n’avait pas de feux de navigation allumés, puis j’ai fui le scène. Je coopère pleinement avec les forces de l’ordre dans leur enquête. Par respect pour les familles des victimes et pour soutenir pleinement l’enquête en cours, je pense qu’il est inapproprié de faire d’autres commentaires en ce moment. Mes sincères prières et condoléances aux victimes, les familles et les personnes touchées par cette perte.”

Pendant le procès

Au milieu du procès, la question de savoir si le Super Air Nautique, qui transportait 12 passagers cette nuit d’août 2019, avait ses lumières allumées avait été un point de discorde, l’avocat de Linda, Brian Greenspan, arguant qu’il n’y avait pas « fondement probant raisonnable » que les O’Leary’s ont pu voir le deuxième navire avant la collision mortelle.

Lors des plaidoiries finales, Greenspan a exhorté le tribunal à traiter avec prudence les témoignages des témoins du deuxième navire qui ont déclaré se rappeler que des lumières étaient allumées sur le bateau. Greenspan a souligné la vidéo publiée au milieu de l’enquête et du procès montrant le Nautique sans feux de navigation et a également souligné d’autres témoignages d’autres personnes au chalet O’Leary qui ont déclaré qu’il n’y avait pas de lumière du bateau jusqu’à quelques instants après la collision.

Témoignage d’O’Leary

Dans son propre témoignage, O’Leary a déclaré qu’il n’y avait « zéro lumière » sur le Nautique et « vous devez travailler très dur pour qu’un bateau de cette taille soit aussi sombre ». Greenspan a déclaré à la cour, selon la CBC, « Il ne peut y avoir aucun fondement probant rationnel et raisonnable pour une suggestion que le Nautique était autre chose qu’invisible pour Mme O’Leary par cette nuit sombre et sans lune.

Conduite dangereuse

Au cours du procès, le ministère public a soutenu que Linda, qui conduisait le bateau Cobalt du couple cette nuit-là, aurait dû conduire plus lentement que la vitesse de « planage » à laquelle elle roulait et que ne pas le faire constituait une conduite imprudente du bateau dans les circonstances. Samir Adam, le procureur fédéral, a déclaré au tribunal : « Ils ont supposé, à tort, que s’ils ne voyaient aucune lumière, il n’y avait rien sur leur chemin. pas conduire son navire d’une manière négligente.” Il a également souligné la déclaration d’O’Leary à la police et le témoignage du tribunal selon lesquels l’autre bateau était devenu visible “à une distance de cinq pieds”, arguant que c’était la preuve que le Nautique n’était pas invisible. Cependant, selon Greenspan, Linda « faisait toutes les bonnes choses au bon moment lorsque cette terrible tragédie s’est produite ». Dans ses déclarations de clôture, Greenspan a déclaré : « La thèse de la Couronne, à notre avis, est une affaire de conjectures et de spéculations. »

Niveaux d’alcool

Après que le tribunal a entendu le témoignage d’un policier qui a déclaré que Linda avait enregistré un taux d’alcoolémie « degré d’alerte » lors d’un alcootest effectué juste après l’accident et a admis avoir consommé un verre après la collision, O’Leary a déclaré mercredi que il ne se souvenait pas de la consommation d’alcool de sa femme. Selon CTV News, l’homme d’affaires a raconté les heures qui ont précédé la collision mortelle, racontant au tribunal que lui et sa femme étaient à un dîner dans un chalet près du lac Joseph avant l’accident. Lors du rassemblement, du vin a été servi à 14h00 pour le déjeuner, suivi d’un cocktail au dîner, qui a commencé à 19h00.

Selon O’Leary, qui a témoigné avoir consommé de l’alcool, il avait été décidé cet après-midi-là que Linda serait la conductrice désignée du groupe et “elle sait que si elle est la conductrice désignée, elle doit être très consciente de la consommation d’alcool”. Cependant, O’Leary a déclaré qu’il était incapable de se souvenir si sa femme avait consommé de l’alcool avant l’accident, expliquant que même si elle “aurait pu” avoir bu un seul verre, c’était “probablement un verre dilué parce qu’elle était (le conducteur).”

