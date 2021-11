Kevin O’Leary sur une erreur coûteuse que trop d’entreprises familiales commettent

Christophe Willard | Contenu de divertissement général Disney | .

Certaines entreprises de valeur comme Hermes démontrent que la valeur de la marque est préservée en gardant l’entreprise sous contrôle familial. D’autres prouvent que le lien familial peut aider à restaurer la confiance dans une marque endommagée – Toyota après sa crise d’accélération involontaire en 2010 en est un exemple.

Mais ces cas ne sont pas typiques.

Pour chaque entreprise familiale qui réussit à transférer le contrôle d’une génération à l’autre, il est probable que plusieurs entreprises familiales échouent en raison d’erreurs dans la planification de la relève. Selon l’entrepreneur Kevin O’Leary, l’une des plus grandes erreurs commises par les fondateurs à succès de la première génération est lorsqu’un patriarche ou une matriarche de la famille suppose que la bonne décision est de céder l’entreprise à leurs enfants.

Compte tenu du nombre d’entreprises familiales aux États-Unis et dans le monde, c’est un gros problème.

La majorité des entreprises américaines sont des petites et moyennes entreprises privées, et nombre d’entre elles ont été fondées par un seul entrepreneur et ont connu beaucoup de succès, mais O’Leary dit que lorsque l’entreprise appartient à la famille, il ne s’agit pas seulement d’argent, mais les relations.

« J’ai vu cela se produire dans mon propre portefeuille … c’est navrant de voir des personnes de la même famille déchirer la famille », a déclaré O’Leary lors d’un événement CNBC en août.

Cette rupture est la plus dommageable en matière de succession familiale et conduit souvent à l’érosion de la richesse générée par ce fondateur au fil du temps.

« Lorsque les entreprises connaissent un franc succès, c’est souvent parce que les fondateurs, une mère ou un père, ont d’énormes compétences opérationnelles, mais ces compétences d’exécution peuvent ne pas être présentes dans la génération suivante. C’est pourquoi nous voyons la richesse américaine s’évaporer en quatre générations », O’ dit Leary.

Les experts en leadership qui étudient les entreprises familiales et les personnes qui y ont grandi, disent qu’il y a du vrai dans l’avertissement d’O’Leary sur les dangers uniques et la nature chargée d’émotion de la planification de la relève d’une entreprise familiale.

« Les grands chefs d’entreprise ont appris à mettre en place des infrastructures », a déclaré O’Leary, que ce soit au sein de leur propre famille ou, lorsque la meilleure option, dans les rangs professionnels.

Cela ne signifie pas que les enfants se voient refuser l’accès à la richesse familiale ou qu’ils ont leur mot à dire pour la préserver, mais ils peuvent ne pas avoir les compétences nécessaires pour développer une entreprise. Les meilleurs fondateurs, a déclaré O’Leary, savent quand il est sage de mettre en place des engagements pour que des gestionnaires professionnels supervisent l’entreprise, tout en conservant les sièges du conseil d’administration pour les enfants.

Un exemple marquant aux États-Unis : Berkshire Hathaway. Warren Buffett n’a pas choisi l’un de ses propres enfants comme successeur, mais son fils Howard siège au conseil d’administration de l’entreprise depuis des années et vient tout juste d’ajouter sa fille Susan au conseil d’administration, non pas pour des décisions opérationnelles, mais pour conserver la « culture . » Le fils de Buffett, Peter, est administrateur de la Fondation Susan Thompson Buffett, qui gère les dons de bienfaisance de Warren Buffett et porte le nom de sa défunte épouse.

« Mes trois enfants se consacrent au maintien de la culture du lieu », a déclaré Buffett au Omaha World-Herald la semaine dernière après le dernier rapport sur les résultats de l’entreprise. « Ils ont une dévotion inhabituelle pour ça. »

O’Leary dit que dans la majorité des cas qu’il a vus, les mêmes fondateurs qui disent confier une entreprise à un enfant admettent que l’enfant n’a pas les mêmes compétences qu’ils avaient lors de la création de l’entreprise.

« C’est ainsi que les entreprises perdent toute leur valeur en quelques générations seulement », a-t-il déclaré. « C’est prouvé par le temps. C’est de l’histoire. Les compétences d’exécution sont vraiment difficiles à trouver. »