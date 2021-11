Kevin Owens dit que Vince McMahon a changé d’avis sur les plans d’un retour prolongé à NXT, veut remporter l’or par équipe avec Sami Zayn ou Finn Balor

Kevin Owens reste l’un des joueurs les plus précieux de la WWE alors même que son contrat entre dans ses trois derniers mois.

Que l’ancien champion Universal prolonge ou non son séjour de sept ans à la WWE, il reste incroyablement populaire auprès de la base de fans de la WWE et réalise toujours des performances exceptionnelles.

Kevin Owens est l’une des stars les plus populaires de la WWE

talkSPORT a eu la chance de rattraper KO lors de la récente tournée britannique de la WWE et nous l’avons interrogé sur son match ultra-amusant WrestleMania 37 avec Sami Zayn.

Compte tenu de leur histoire, les fans aspiraient à une vraie histoire et à une construction entre les deux Canadiens qui ne sont jamais venues. Alors combien de temps avant le début de la construction Owens et Zayn savaient-ils qu’ils s’affrontaient à ‘Mania?

« Nous n’avons eu que quelques semaines de construction et nous n’avons su que quelques semaines avant que cela allait arriver. Ce fut un grand moment, génial que j’aie pu partager le ring avec lui sur cette scène.

« J’aurais aimé que nous ayons plus de temps [in the ring] et je pense que si nous avions eu plus de temps, cela aurait été quelque chose. Les gens ont adoré le match d’après ce que je peux dire, mais nous aurions pu leur donner quelque chose dont les gens parlent depuis longtemps », a déclaré Owens.

Kevin Owens et Sami Zayn ont réalisé un excellent sprint à WrestleMania 37

« Mais, honnêtement, peu de gens peuvent dire qu’ils ont eu un match en simple à WrestleMania – surtout ces jours-ci, ça devient de plus en plus rare – donc le faire avec Sami après toute l’histoire que nous avons, c’est incroyable de regarder en arrière », a conclu fièrement Owens.

De nombreux fans pensaient que l’équipe d’Owens et Zayn, en particulier lorsqu’ils étaient talons ensemble à SmackDown, aurait dû détenir l’or par équipe.

Owens n’a jamais été capable de devenir un champion par équipe de la WWE, mais avec qui le ferait-il si l’occasion se présentait maintenant ?

« J’adorerais être champion par équipe juste pour ajouter ce cran à ma ceinture. Si ça devait être avec quelqu’un, ça devrait être avec Sami [Zayn] mais il ne semble pas que nos trajectoires vont s’aligner de cette façon.

Kevin Owens et Sami Zayn sont synonymes l’un de l’autre

« Sinon, je pense que Finn Balor serait un excellent partenaire pour moi. Au-delà de ça, je ne sais vraiment pas qui je pourrais choisir. Je n’ai pas l’impression que quelqu’un d’autre se sentirait nécessairement bien, mais ces deux gars le font certainement », a expliqué Owens.

En octobre 2019, Owens a fait un retour époustouflant à NXT en tant que participant aux Jeux de guerre contre l’ère incontestée.

L’homme de 37 ans a déclaré au Metro l’année dernière qu’il était prévu qu’il retourne à NXT et il a expliqué à talkSPORT que la raison pour laquelle cela ne s’était pas produit était que Vince McMahon avait soudainement changé d’avis.

Kevin Owens a fait un retour triomphal d’une nuit à NXT

« Avant de faire le retour des Jeux de guerre, il y avait des plans concrets pour que je retourne à NXT pendant une période prolongée avant de revenir à la liste principale », a déclaré Owens. « À l’époque, Paul Heyman était en charge de RAW et ce n’étaient que des plans que nous avions et Vince [McMahon] les avait tous signés et, finalement, il a changé d’avis et rien ne s’est passé.

« C’est tout ce qui compte – ce qu’il dit va. Ce n’était pas quelque chose sur lequel je venais de flotter, c’était un plan qui allait se réaliser et ils sont juste allés dans une direction différente.

