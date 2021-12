Kevin Owens évite la décision d’AEW de signer un nouveau contrat avec la WWE pour beaucoup d’argent

Malgré les spéculations selon lesquelles Kevin Owens était lié à l’AEW au cours de la nouvelle année, le Prizefighter a prolongé son séjour de sept ans à la WWE en signant un nouveau contrat.

Le précédent contrat d’Owens avec la WWE devait expirer fin janvier, mais maintenant Fightful Select rapporte qu’il a re-signé avec la WWE, à la grande surprise des fans.

Kevin Owens est l’une des stars les plus populaires de la WWE

Dave Metlzer a annoncé qu’Owens gagnerait entre 2 et 3 millions de dollars par an, et Fightful Select a déclaré qu’il s’agissait d’un accord pluriannuel, d’une durée de trois ans.

Les responsables de la WWE auraient fait une « excellente offre » pour qu’Owens reste, et ils seraient « sur la lune » à propos de la re-signature de l’ancien champion universel. Cela survient après que Bryan Danielson et Adam Cole ont tous deux laissé leur contrat expirer avant de se diriger vers AEW.

Johnny Gargano et Kyle O’Reilly sont également des agents libres recherchés après avoir laissé leurs contrats avec la WWE s’épuiser.

L’accord d’Owens avec la WWE devait initialement expirer beaucoup plus tard, mais en 2019, il l’a restructuré pour expirer fin janvier 2022. La WWE a commencé à négocier un nouvel accord avec Owens il y a quelques mois.

Kevin Owens restera à la WWE jusqu’en 2025

On pense qu’AEW aurait eu intérêt à signer Owens, mais le rapport de Fightful Select indique que des sources au sein de l’entreprise ne pensaient pas qu’elles auraient égalé ce que la WWE avait proposé à Owens de rester. Quand on considère ce qu’ils ont dépensé pour CM Punk, Danielson et d’autres cette année, il est facile de comprendre pourquoi.

Pourtant, beaucoup pensaient que l’ancien champion Universal était lié à AEW. Owens a taquiné sur les réseaux sociaux une fois que la nouvelle de son contrat est sortie qu’il retrouverait son ancienne écurie Mount Rushmore de Ring of Honor qui mettait en vedette The Young Bucks et Adam Cole, tous des amis personnels proches d’Owens dans la vraie vie.

En fin de compte, le joueur de 37 ans a choisi de rester à la WWE et cela doit être considéré comme une victoire majeure pour l’entreprise. Après qu’un grand nombre de talents aient laissé leurs contrats expirer, la WWE a réussi à retenir Pete Dunne et Owens cette année.

Mont Rushmore – Les Young Bucks, Kevin Owens et Adam Cole

Owens n’a pas été champion du monde à la WWE depuis plus de quatre ans maintenant et de nombreux fans espèrent que ce nouvel accord signifie un grand coup de pouce pour la star de RAW.

Owens devrait participer au PPV WWE Day 1 le jour du Nouvel An, dans le Fatal 4 Way avec Bobby Lashley, Seth Rollins et le champion de la WWE Big E.