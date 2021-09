Kevin Pangos quitte l’Euroligue pour la NBA : il jouera avec les Cavaliers

Il attendait une offre de la NBA pour essayer là-bas et il en a été satisfait. Kevin Pangos jouera aux États-Unis pour les deux prochaines saisons, comme l’a révélé Bobby Marks (ESPN), mentionnant les informations de son agent, et pour cette raison il quitte définitivement l’Euroligue. Il était un agent libre jusqu’à présent, précipitant ses options pour faire le saut dans la cour des grands et retourner sur son continent de naissance, et la négociation avec Cleveland Cavaliers, celui qui sera sa nouvelle équipe.

Ce sera deux saisons de contrat pour Pangos à raison de 3,5 millions de dollars. C’est de l’argent avec lequel il couvre essentiellement ce qui était offert en Europe, bien qu’en réalité ce qui est garanti n’est que la première année pour 1,6.

Pangos, déjà avec beaucoup d’expérience en Europe, a ébloui la saison dernière dans le Zénith de Saint-Pétersbourg qui conduit Xavi Pascual en Euroligue. Mais il s’est précipité jusqu’au bout et dans cette équipe russe, il n’était déjà plus à sa place, celui qui l’attendait à bras ouverts était un CSKA qui a un nouveau venu NBA, Mike James, jouant avec l’équipe B alors qu’il parvient à terminer son puzzle pour la prochaine saison. Les autres équipes auxquelles Pangos avait été lié aux États-Unis étaient les Grizzlies et les Raptors..

Cette signature, même si ce n’est que pour tester et que Pangos doit gagner les minutes avec beaucoup de sueur, est une pièce de plus dans l’équipe de JB Bickerstaff pour la direction du jeu. Un transfert à ce poste n’est pas à exclure, dans lequel un autre élève de Pascual est comme un nouveau venu avant son passage en NBA : Ricky Rubio. Le Catalan met fin à son contrat et est candidat, bien qu’il vienne d’un autre été superlatif avec l’équipe nationale espagnole, pour être transféré dans une autre équipe. En principe, il y a Dylan Windler, Damyean Dotson et Darius Garland également pour le poste et Collin Sexton, le meilleur joueur de la saison dernière pour eux, est un autre de ceux qui seraient sur la rampe de départ en ne se connectant pas bien à ce qui est demandé. de toi. Les Cavs sont une équipe qui manque encore de reconstruction après la deuxième sortie de LeBron James et n’ont pas peur de chercher des changements pour avoir de meilleures cartes à l’avenir, donc l’arrivée prévue de Pangos peut être un prélude à un autre mouvement dans le portefeuille de gardes.

Pangos est une petite base, avec 1,85 mètres compter les pantoufles, de 28 années qui se distingue par son de bonnes décisions lors de la direction et avec de bonnes ressources pour faire de la place contre de plus gros joueurs en essayant de marquer, que ce soit en tirant de l’extérieur ou avec une pénétration. Il est canadien d’origine slovène et a développé toute sa carrière professionnelle en Europe jusqu’à aujourd’hui après avoir quitté Gonzaga, l’université américaine où il a étudié : Gran Canaria lui a ouvert les portes et plus tard, il est également passé par Zalgiris et le Barça.