Kevin Pangos signe pour les Cleveland Cavaliers : Ricky Rubio pourrait-il sortir ?

On parle depuis longtemps de l’éventuelle incorporation et c’est finalement arrivé. Les Cavaliers de Cleveland a été fait avec les services de la base des vétérans Kévin Pangos (2 ans de contrat en échange de 3,5 millions, garanti seulement la première année de 1,67 million). L’international canadien débarque dans la meilleure ligue du monde à l’âge de 28 ans après une brillante carrière en Europe (Gran Canaria, Zalgiris, Barça et Zenit de Saint Petersburg).

Il débarque désormais sur les Cavs, une équipe en pleine reconstruction pleine de joueurs de l’intérieur (Kevin Love, Lauri Markkanen, Evan Mobley, Jarrett Allen…) et désormais aussi chargée de bases (Darius Garland, Collin Sexton, Ricky Rubio et maintenant Pangos).

L’ajout de Ricky Rubio a été vendu en partie pour encadrer les deux jeunes talents extérieurs des Cavs (Garland et Sexton). Vient maintenant Pangos, un joueur qui pourrait bien jouer ce rôle. Ricky, malgré son contrat de 17 livres, pourrait avoir l’opportunité de sortir avec cet ajout. Nous verrons…