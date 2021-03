Kevin Parker de Tame Impala nominé pour les APRA Awards 2021

Kevin Parker de Tame Impala affrontera Amy Shark, Guy Sebastian et d’autres pour le titre de la chanson de l’année aux APRA Awards 2021, qui se dérouleront le 28 avril à Sydney.

La catégorie de la chanson de l’année, votée par les pairs, est considérée comme l’un des plus grands honneurs qu’un auteur-compositeur australien peut ajouter à sa collection.

Parker a décroché une nomination pour «Lost In Yesterday» de Tame Impala, tandis que «Everybody Rise» de Shark (co-écrit avec Joel Little) prolonge sa série de nominations dans la catégorie à cinq ans, un tronçon qui comprend un trophée circulaire en 2019.

«Carry You» du dramaturge, comédien et auteur-compositeur-interprète Tim Minchin est également en lice pour la chanson de l’année; «Standing With You» de Guy Sebastian; et «Gadigal Land», écrit par les auteurs-compositeurs Rob Hirst, Bunna Lawrie et le poète Gadigal Joel Davison, pour l’album Midnight Oil du même nom, en tête des charts.

Parker, Shark et Sebastian entrent dans la cérémonie avec de multiples nominations, tout comme Tones And I, The Rubens, Andrew Farriss d’INXS, Flume avec Vera Blue, Dean Lewis, Miiesha et Lime Cordiale. Vous pouvez voir toutes les nominations aux APRA Awards 2021 lors de l’événement site officiel.

Après une édition virtuelle tenue au plus fort de la pandémie, l’édition de cette année des APRA Music Awards reviendra en tant qu’événement en direct de l’industrie.

Ailleurs, Helen Reddy, le regretté chanteur, auteur-compositeur et activiste dont le hit de 1972 «I Am Woman» est devenu un hymne féministe, sera honoré du prix Ted Albert pour services exceptionnels à la musique australienne.

Reddy, décédé en 2019, à l’âge de 78 ans, sera le premier des deux récipiendaires de la soirée, le deuxième lauréat devant être annoncé en avril, avant le gala annuel.

Autre changement par rapport à la programmation régulière, les moments forts de la cérémonie seront diffusés dans la nuit de l’APRA AMCOS page YouTube officielle.

Julia Zemiro, Ziggy Ramo et Georgia Mooney accueilleront les APRA 2021 depuis l’International Convention Center Grand Ballroom de Darling Harbour.

Le set de 4 LP pour le dixième anniversaire de l’Innerspeaker de Tame Impala peut être acheté ici.