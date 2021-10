Kevin Pietersen revendique Ashes comme équipe d’Angleterre pour l’Australie

Kevin Pietersen craint pour l’Angleterre alors qu’ils se préparent pour une tournée Ashes en Australie (Photos: .)

Kevin Pietersen « ne peut pas voir » l’Angleterre marquer suffisamment de points pour reconquérir les Ashes en Australie et dit que « un ou deux » joueurs devront avoir la « série de leur vie » pour récupérer l’urne.

Après des semaines de négociations avec Cricket Australia, le Conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles a confirmé la semaine dernière qu’il avait donné « une approbation conditionnelle » pour que la série de cinq tests se déroule.

La série doit avoir lieu du 8 décembre au 18 janvier, et l’équipe de Joe Root tentera de regagner les Ashes pour la première fois depuis 2015.

Mais Pietersen n’est pas optimiste quant aux chances de l’Angleterre et dit que Root, en forme, aura besoin de l’aide de quelques-uns de ses coéquipiers s’ils veulent revenir avec l’urne.

L’Angleterre a été battue 3-1 en Inde plus tôt dans l’année, avant de subir une rare défaite à domicile contre la Nouvelle-Zélande au cours de l’été. Ils étaient 2-1 contre l’Inde lorsque l’équipe de Virat Kohli a quitté le Royaume-Uni au lieu de jouer le cinquième et dernier test en raison des craintes de Covid-19.

« J’ai tout à fait compris pourquoi les joueurs anglais n’étaient pas à l’aise avec la façon dont la tournée Ashes se préparait, mais c’est une excellente nouvelle que cela se déroule », a déclaré Pietersen à Betway.

« Cette série est cruciale pour l’avenir de Test cricket – elle attire toujours beaucoup d’attention dans les médias, sur les réseaux sociaux et en termes d’audience télévisée.

L’Angleterre a connu des difficultés dans le test de cricket au cours des 12 derniers mois (Photo: .)

« Mon premier réflexe en voyant l’équipe d’Angleterre est que je ne vois pas comment ils vont marquer les points pour remporter la série.

« Joe Root est de classe mondiale, mais vous ne pouvez pas compter sur lui à chaque fois. Un ou deux autres, au moins, vont devoir faire la série de leur vie pour garder l’Angleterre à la chasse.

Malgré les inquiétudes suscitées par la tournée en Australie, l’Angleterre a sélectionné une équipe complète de 17 joueurs la semaine dernière, dont le capitaine Root et le vice-capitaine Jos Buttler.

L’Australien David Warner sympathise avec les joueurs anglais et admet qu’il s’agit d’une situation « difficile », en particulier pour les joueurs qui ont des enfants.

L’ouvreur australien David Warner sympathise avec l’Angleterre (Photo: .)

« Quand il s’agit de bulles, c’est un défi. Je vois le point de vue de l’Angleterre », a déclaré Warner au Herald et à The Age.

«En venant en Australie, les questions posées sont évidemment hors du contrôle de Cricket Australia. C’est une situation gouvernementale.

«Nous l’avons vécu la saison dernière. Avec le franchissement des frontières et autres, il y a beaucoup de travail acharné et de planification qui y sont consacrés. Je me sens pour l’équipe d’Angleterre et c’est plus difficile si vous avez des enfants.

