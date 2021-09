Kevin Richardson d’Exonerated Five recevra un diplôme honorifique de premier cycle ⋆ .

Kevin Richardson, connu à l’origine comme membre du Central Park 5, a officiellement reçu le premier diplôme honorifique de premier cycle de l’Université de Syracuse selon Pix 11.

Richardson, 46 ans, rêvait de jouer au basket-ball pour l’Université de Syracuse et de se produire dans la fanfare de l’école. Il a été dépouillé de ce rêve en 1989 quand lui et Antron McCray, Youssef Salaam, Raymond Santana, et Korey Wise, tous des adolescents noirs et latinos, ont été condamnés à tort pour le viol de Trisha Miéli, le jogging de Central Park.

En 2002, un violeur en série, Matias Reyes, qui était déjà en prison a avoué le crime, et son ADN l’a confirmé. Désormais connus sous le nom des cinq exonérés, Richardson, McCray, Wise, Santana et Salaam ont été innocentés de toutes les accusations après avoir passé entre cinq et 13 ans en prison.

“Tous mes amis, nous avions tous des équipes différentes et la mienne était Syracuse”, a déclaré Richardson dans une interview, a rapporté le GRIO. “J’ai juste eu un amour pour Syracuse.”

En 2019, il a accepté l’invitation de l’université à visiter et à prêter son nom à une bourse appelée Our Time Has Come Kevin Richardson Scholarship. À l’époque, un effort distinct dirigé par des étudiants a plaidé en faveur d’un diplôme honorifique, et cette décision a porté ses fruits. Richardson est la première personne dans l’histoire de l’Université de Syracuse à recevoir un diplôme honorifique de premier cycle, dans le cadre de la promotion 2020, rapporte Pix 11 de New York.

« Être reconnu par l’université, c’est très important », a déclaré Richardson. « J’ai amené mon enfant de 13 ans à en être témoin, à porter mon héritage. Donc, être le premier de tout est une bénédiction et j’en suis extrêmement touché.

Richardson a déclaré que sa fille voulait étudier la musique à SU.

« Ma mère est tellement excitée. Elle est fière de me voir parce que, la dernière fois que j’ai assisté à une remise de diplôme, j’étais en sixième année », a-t-il expliqué.

“Je pensais qu’il n’était pas possible que j’aille un jour (à Syracuse)”, a déclaré Richardson dans une interview au Washington Post en 2019, “parce qu’une fois sorti de prison, je n’ai plus l’âge de jouer au basket-ball universitaire. . “

Les cinq exonérés ont attiré une attention renouvelée en 2019 avec la série en quatre parties de Netflix Quand ils nous voient, réalisée Ava Du Vernay. La série dramatique a présenté l’histoire du groupe officiellement connu sous le nom de Central Park Five à une nouvelle génération de jeunes soucieux de la justice, dont beaucoup ne sont pas nés lorsqu’il se déroulait en temps réel.

“Maintenant, quand ils voient When They See Us, l’histoire devient fraîche pour eux. L’histoire existe depuis 30 ans, et même avant cela, et la même chose se produit toujours », a déclaré Richardson. « Donc, je pense que les enfants sont maintenant très désireux de faire quelque chose. »

Au plus fort de l’affaire pénale à la fin des années 80, alors développeur new-yorkais Donald Trump a sorti une annonce pleine page dans plusieurs journaux de New York qui appelait à l’exécution de Central Park 5. Le message de Trump était intitulé : « RENVOYEZ LA PEINE DE MORT. RAPPELEZ NOTRE POLICE !

“Cela dit essentiellement que nous devrions être exécutés sans même nous connaître en tant que personnes, sans connaître nos familles, nos antécédents”, a déclaré Richardson dans une interview en 2020 avec Yahoo.

« Nous sommes devenus presque les Emmett jusqu’às quand vous regardez ce que Donald Trump a publié dans les journaux deux semaines après que nous ayons été accusés de ce crime horrible », a ajouté Salaam.

“Vous devez vous rappeler qu’ils avaient mis nos numéros de téléphone, nos noms et nos adresses dans les journaux de la ville de New York, alors ce que cela signifie, c’est que lorsqu’il a publié cela, d’autres personnes l’ont pris comme un signe de tête que ce n’était pas grave si nous en avions l’occasion. pour mettre la main sur ces gens, nous devrions faire ce qu’ils ont fait à Emmett Till pour nous.

Les cinq exonérés sont depuis devenus de fervents défenseurs de la réforme de la justice pénale.

