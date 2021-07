Kevin Roche contre Star Tribune (2) ⋆ 10z viral

Le Star Tribune a publié son éditorial principal sur les leçons soi-disant tirées de l’épidémie avant-hier week-end dans son édition du 11 juillet, c’est-à-dire le journal du dimanche. Ils l’ont gardé pour le journal du dimanche afin de lui donner une exposition maximale. Ils pensaient que c’était si bon qu’il méritait tous les lecteurs qu’ils pouvaient obtenir. Les leçons soi-disant apprises sont venues de l’exécrable Andy Slavitt.

J’ai signalé le message Healthy Skeptic de Kevin Roche en réponse à ces prétendues leçons ici sur Power Line. Kevin a écrit une autre version de son article Healthy Skeptic pour le Star Tribune. Le Star Tribune a publié ce matin cette version de la réponse de Kevin en tant que contrepoint éditorial « Apprenez les bonnes leçons de la réponse COVID. » Sous-titre : « Vous ne pouvez pas faire entièrement confiance aux dirigeants politiques ou aux experts, y compris celui que le comité de rédaction de Star Tribune a récemment loué. »

Au fur et à mesure que je lis la réponse de Kevin, le ton est légèrement modulé par rapport à celui de son article Healthy Skeptic pour le rendre sûr pour les lecteurs de Star Tribune sans avertissements de déclenchement. Chez Healthy Skeptic, Kevin note: «J’ai eu beaucoup de choses désagréables à dire sur le Strib au cours de l’épidémie, mais j’apprécie leur volonté de publier des opinions contraires, et je suis particulièrement reconnaissant à Doug Tice, qui a été très bonne et décente avec laquelle travailler. La chronique de Kevin est extraite sous la pause :

* * * * *

Le 11 juillet, ce journal a publié un éditorial recommandant aux lecteurs un livre écrit par Andy Slavitt concernant la réponse à l’épidémie de COVID-19. Slavitt peut sembler un choix inapproprié pour un tel livre ou éditorial, étant donné ses fréquentes prédictions et observations inexactes concernant l’évolution de l’épidémie et son soutien infatigable aux mesures de suppression qui se sont avérées largement futiles et avaient causé plus de tort que de bénéfice à la population dans son ensemble.

Un article paru dans ce journal en octobre notait le soutien de Slavitt à un supposé écrasement des virus – et écrasement de l’âme – un arrêt complet de tout pendant six semaines. Il a cité plusieurs pays qui auraient suivi un tel cours avec succès, mais presque chacun d’entre eux, comme l’Angleterre, l’Italie, la République tchèque et actuellement le Japon et la Thaïlande, ont connu des vagues substantielles de cas.

Ce qui est le plus frappant en examinant les courbes épidémiques de divers domaines, c’est à la fois leur forme de manuel et le manque visible d’impact des différents régimes de suppression. Une étude récente du National Bureau of Economic Research a examiné l’effet des ordonnances de séjour à domicile sur la mortalité dans 43 pays et tous les États américains et n’a trouvé aucun effet bénéfique, conformément à plusieurs recherches antérieures.

Récemment, Slavitt a répandu la peur et la désinformation sur la variante delta, affirmant qu’elle est deux fois plus contagieuse et a de pires résultats, la qualifiant de COVID-19 sous stéroïdes. Le Public Health England, où le delta est la souche dominante depuis plusieurs semaines, publie un bulletin technique régulier sur toutes les variantes préoccupantes. Le plus récent d’entre eux montre que delta a un taux d’hospitalisation et de mortalité inférieur à celui de la souche prédominante précédente, alpha ou B117, et que sa transmissibilité est à peu près la même que l’alpha. Stéroïdes assez faibles.

Mais ce qui est plus frappant, ce sont les leçons qu’il voudrait nous faire apprendre, en particulier celles concernant le caractère et l’âme des Américains. Slavitt fait référence à l’égoïsme laid de beaucoup. Je dois différer à la fois sur cette caractérisation et sur les principales leçons qui devraient être tirées de notre riposte à l’épidémie. Est-ce un horrible égoïsme qui a conduit de nombreux Américains à souhaiter conserver leur emploi ? Pour ne pas perdre leurs entreprises ? Pour que leurs enfants poursuivent leur cheminement scolaire et social ? Être avec des proches âgés dans leurs derniers jours ? En vouloir aux ordres du gouvernement qui ont été promulgués de manière antidémocratique avec peu de soutien réel dans les données ou la recherche ? Slavitt croit apparemment que nous devrions tous nous prosterner servilement devant ces déclarations comme des paroles prononcées d’en haut par les dieux eux-mêmes.

En fait, il y a toutes les raisons de ne pas tenir compte des mesures gouvernementales de lutte contre l’épidémie. La plupart des gens ne comprennent pas à quel point ces mesures étaient sans précédent. Jamais auparavant dans une épidémie de virus respiratoires, des restrictions telles que le fait de dire aux gens de rester à la maison, de fermer des entreprises ou de couper l’accès aux soins de santé n’avaient même été envisagées. Ces mesures ont été justifiées sur des modèles universellement jugés loin de la réalité. Le nombre important et croissant de recherches sur la réponse à l’épidémie constate presque universellement que les blocages ne faisaient aucune différence dans la propagation des cas, que la fermeture des écoles ne faisait aucune différence, que la distanciation sociale et les barrières en plastique et le nettoyage constant n’avaient aucune valeur.

Pas plus tard que la semaine dernière, une étude danoise a révélé que le programme danois de tests de masse et de traçage, qui comprenait l’interdiction aux personnes de certaines activités et lieux à moins qu’ils n’aient été testés, non seulement n’a pas diminué la propagation, mais il a peut-être augmenté la transmission. Sans précédent, aussi, étaient les méthodes d’attribution des cas et des décès, qui ont alimenté une campagne pour effrayer le public. Et la recherche démontre que les gouvernements du monde entier ont adopté une mentalité de troupeau paniqué ; le facteur le plus important pour prédire la promulgation d’une mesure de suppression était de savoir si un pays ou un État voisin l’avait fait.

Ces mesures de suppression ont imposé un tribut effroyable à la population qui se fera littéralement sentir pendant une génération ou plus et qui finira par dépasser le tribut de l’épidémie elle-même. Des millions d’emplois perdus ; des dizaines de milliers d’entreprises perdues. La violence domestique, les problèmes psychologiques, la consommation de drogues et d’alcool et les décès ont tous atteint de nouveaux sommets. Les enfants ont été terriblement touchés, perdant leur niveau d’instruction, ce qui à son tour nuira à leur statut économique à vie. De nombreux enfants ont tout simplement abandonné l’éducation. Nous avons une crise de santé mentale et de suicide chez les enfants. Ils ont manqué les vaccinations et autres soins de santé nécessaires, tout comme les adultes, ce qui a entraîné une surmortalité susceptible de durer plusieurs années. Comme toujours, les minorités et les personnes à faible revenu ont été les plus touchées….