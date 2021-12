Kevin Sadjo, nouveau champion d’Europe des super-moyens

Dario Pérez

@ Ringsider2020

La Manchester Arena au Royaume-Uni a accueilli cet après-midi un gala avec plusieurs combats plus qu’intéressants, le titre européen super-moyen étant le plus important.

Ce championnat d’Europe super-moyen vacant a été joué par le local Jack Cullen (20-3-1, 9 KO) et les Français Kevin Lele Sadjo (17-0, 15 KO). Ce n’était pas le premier combat de la nuit avec un dénivelé difficile à digérer, même si cette fois Sadjo avait des armes pour blesser Cullen, presque 20 cm de plus que lui. Dommage que ces armes soient plus la tête que les poings, puisque le Gaulois est entré la tête en avant de manière abusive devant un Cullen dégingandé, déterminé à ce que la distance soit la plus grande possible entre les deux corps, pour marquer avec son jab et notez les partiels.

Parfois, comme au début du sixième round, Sadjo avait des éclairs de force où il rappelait à Cullen que ses bras pouvaient le démolir, et cela arrivait quelques secondes plus tard : une main sur la zone abdominale frappait le Britannique au sol de manière bruyante. , se levant.. endommagé et tirant la gueule pour que l’arbitre décrète la fin du combat. Ce n’était pas la meilleure attitude de Sadjo après avoir gagné, comprendre sa joie, sauter et crier au centre du ring ou faire des pompes avec son rival au sol. Grand triomphe pour le Français qui, à 31 ans, fait un pas de géant dans sa carrière de boxeur.

La qualification mondiale des super-plumes IBF entre les Britanniques Zelfa barrett (27-1, 16 KO) et le Tanzanien de berceau Bruno Tarimo (26-3-2, 5 KO), bien plus court que celui de Matchroom. La pression de Tarimo, un super poids coq de grande taille, était sa seule arme contre la tour que Barrett lui signifiait, il a donc tenté de l’enfermer dans les cordes pour attaquer et ainsi convaincre les juges jusqu’à sa chute contre le solide local au troisième tour. . Le cinquième a été une torture pour celui d’Océanie, où il a reçu plusieurs coups très durs de Barrett, mais a montré une grande capacité à prendre les coups du brave passeport australien. Fondamentalement, le combat s’est déroulé dans les mêmes termes dans tous les chapitres restants, une volonté et non un pouvoir de la part du petit Tarimo contre l’interminable, de son point de vue, les membres de Barrett qui le tenaient à distance avec sa technique estimable. Les juges ont donné l’immense victoire dont Barrett cette fois il a été crédité, par 117-110, 117-110 et 117-111.

Un autre poids super moyen britannique, Lerrone Richards (16-0, 3 KO), face Carlos Gongora (20-1, 15 KO), avec suffisamment d’égalité dans les premières minutes, solide dans l’utilisation du jab les participants à ce duel de gauchers. C’est Richards qui a imposé le rythme lent qui convenait le mieux aux actions, dans un procès éminemment tactique qui n’était pas tout à fait ce à quoi les spectateurs s’attendaient, donnant le sentiment que Góngora allait devoir faire plus pour convaincre les juges en agissant comme un visiteur. Le Royaume-Uni. Nous sommes entrés dans le dernier tiers des douze tours et, faisant la comparaison avec le football, nous avons continué à jouer ce que Richards voulait, le combat à moyenne-longue distance, en entrant, en touchant et en sortant et avec un peu plus d’activité de la part du local en ces derniers instants. Il n’y a pas eu de « gongorazo » cette fois et les douze tours se sont conclus, allant aux cartes des juges : 115-113 pour Richards, 116-112 pour Góngora et 115-113 pour Richards, nécessitant un examen ophtalmologique qui a attribué huit tours gagnés au l’une des émeraudes

aussi combattu Alen Babic (10-0, 10 KO) chez les poids lourds contre le Français David Spilmont (11-8-1, 7 KO), qui mettait plus de seize kilos sur Babic sur la balance. Le Croate a montré sa boxe agressive en essayant de submerger l’adversaire, mais a été chassé par un compteur de non-course à la fin du deuxième tour, et a peut-être été sauvé par la cloche. Le Balkan a récupéré et a renversé le Français dans le quatrième épisode avec des mains très dures, établissant le combat tête ou queue, comme d’habitude dans ses apparitions et montrant un ajustement spectaculaire devant quelqu’un de beaucoup plus lourd. Babic a mis fin au combat au sixième round après une autre série de coups de poing, par accumulation, mais il était à nouveau vulnérable, ce qui continuera à rendre les gens très intéressés à le voir sur le ring.

La croisière en Nouvelle-Zélande a ouvert le gala David Nyika (2-0, 2 KO), qui a battu son rival français Anthony Carpin (5-7-2, 2 KO) par abandon entre le premier et le deuxième tour en raison d’une blessure au bras.