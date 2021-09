Kevin Smith dit qu’il a vécu une “vraie obscurité” en travaillant avec Bruce Willis sur Cop Out

in

Dans les années qui ont suivi la sortie de Cop Out, Bruce Willis a partagé de brèves réflexions sur les accusations de Kevin Smith et, bien qu’il n’ait pas discuté de leur conflit en profondeur, il a confirmé que les deux avaient du mal à travailler ensemble. Il a également qualifié Smith de « pleurnichard » tout en disant qu’il ne « l’appellerait jamais et ne l’exposerait jamais en public ».

Secret Stash, qui contient également des souvenirs inédits de plusieurs des films les plus appréciés de Kevin Smith, est sorti dans les bibliothèques le 14 septembre.