Kevin Smith partage les détails après que Clerks 3 soit officiellement lancé

En 1994, la carrière de réalisateur de Kevin Smith a débuté avec le succès indépendant Clerks, qui a également servi de premier volet de l’univers partagé de View Askewniverse. Alors que les personnages principaux de ce film apparaîtraient plus tard dans d’autres films se déroulant dans cet univers partagé, en 2006, Smith est revenu à ses racines avec Clerks II. Maintenant, une décennie et demie plus tard, il a été annoncé que Clerks 3, que Smith développe sous une forme ou une autre depuis le début de 2010, commencera bientôt le tournage, le cinéaste partageant de nouveaux détails pour nous à mâcher.