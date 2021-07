Kevin Smith tournera une autre suite à l’un de ses films les plus appréciés cet été | Divertissement

Clerks 3 sera finalement une réalité : Kevin Smith tournera la suite de son film culte cet été, avec la quasi-totalité du casting original et produit par Lionsgate.

Kevin Smith dirigera Commis 3, réunissant l’ensemble du casting des originaux, et la production commencera en août. Depuis de nombreuses années, Smith prépare et essaie de réaliser cette suite à son classique de 1994, Commis, un film culte qui racontait avec beaucoup d’humour, de sincérité, de bizarrerie et de brûlures d’estomac le quotidien d’une vingtaine de “geeks” qui gagnent leur vie dans un supermarché.

Lionsgate supervisera le projet et a acquis les droits de distribution internationaux pour Clerks 3, comme annoncé par The Hollywood Reporter, confirmant que la production commencera en août avec un scénario signé par Kevin Smith lui-même, qui réalisera également.

Reviendra Jeff Anderson comme Randal, Brian O’Halloran comme Dante, Jay miaule comme Jay, ROssuaire de Dawson comme Becky et Smith lui-même comme Silent Bob. Il sera tourné dans le New Jersey.

On connaît aussi l’intrigue de Clerks, qui débutera lorsque Randal, après avoir une crise cardiaque, rappelez Dante, Elias, Jay et Silent Bob à tourner un film Puissiez-vous immortaliser votre vie dans l’épicerie où tout a commencé.

“Il y a un dicton taoïste qui dit quelque chose comme ‘Pour être meilleur, il faut aller de l’avant. Aller de l’avant, c’est aller loin. Aller loin, c’est revenir.’ Grâce à Lionsgate, nous avons la possibilité de retourner là où tout est a commencé, avec la quasi-totalité du casting. « Smith a déclaré.

Smith a passé des années à essayer de retirer Clerks 3 (la deuxième partie est sortie en 2006), y compris une tentative ratée de Kickstarter. A cette époque, il a réalisé Jay et Silent Bob redémarrent, un spin off avec les personnages de Clerks.

Kevin Smith a réalisé des films tels que Mallrats, Chasing Amy, Dogma et Jay et Silent Bob Strik Back. Il a réalisé de nombreux projets télévisés et, plus récemment, il a écrit la série animée Masters of the Universe: Revelation pour Netflix.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Escribano.