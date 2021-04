Kevin Smith vend les droits de films d’horreur en tant que NFT, l’ETH de Megadeth, les MEME agricoles …

Le cinéaste Kevin Smith publie sa dernière anthologie d’horreur «Killroy Was Here» en tant que jeton non fongible.

Le propriétaire du NFT obtiendra les droits d’exposer, de distribuer et de diffuser l’œuvre, ce qui en fera un générateur de revenus en dehors d’une simple revente. Le cinéaste a déclaré sur Twitter que: «En 1994, j’ai apporté mon premier film à Sundance pour le vendre. Maintenant, en 2021, j’apporte mon nouveau film à CRYPTO pour le vendre! »

Smith, qui mettra aux enchères son travail sur sa galerie de crypto indépendante “ Jay and Silent Bob’s Crypto Studio ”, a déclaré que la crypto fournissait une nouvelle plate-forme sur laquelle raconter une histoire. Le 14 avril, il a tweeté:

«Je crois que celui qui l’achètera le vendra à tout le moins à un streamer. Ils achètent un NFT qui leur accorde également la propriété des fichiers multimédias physiques pour KILLROY WAS HERE – donc dans un effort pour prendre en charge tout type de distribution en salle, »

Smith collabore avec la société de médias et de technologie Semkhor pour produire et distribuer des NFT. Le studio accueillera ce qu’il appelle des “Regular Drops” qui sont construits autour de “Smokin ‘Tokens” commémorant différents films de Jay et Silent Bob et les personnages qui y ont joué.

Megadeth NFT filets 8.4 ETH

Le groupe de métal Big-4 Megadeth a vendu son premier NFT qui a coûté 8,4 ETH, soit environ 18 000 $ à l’époque. La pièce, surnommée “Vic Rattlehead: Genesis”, présente le logo du groupe et la mascotte emblématique tournant dans des directions opposées pendant six secondes.

Le NFT a été vendu sur le marché Rarible où il a commencé au prix de seulement 0,15 ETH. Cependant, seuls 20% du produit de la vente sont allés au groupe, Rarible effectuant le reste.

Les enchères pour le premier #Megadeth #NFT au monde se terminent à 21h PT / minuit ET ce soir! Obtenez vos enchères finales MAINTENANT sur https://t.co/UYluYhpQ8a#CryptoArt #VicRattlehead #NFTCollector pic.twitter.com/ZCnBmuagPj – Megadeth (@Megadeth) 12 avril 2021

Megadeth n’est pas le premier groupe de heavy à sauter dans le train en marche de la NFT. Le percussionniste de Slipknot M. Shawn «Clown» Crahan a vendu son premier NFT plus tôt ce mois-ci pour 6,3 ETH, soit environ 14 000 $ à l’époque.

La pièce unique était une image du logo original du théâtre électrique de Knotfest qui voit des insectes voler hors de sa bouche.

Ferme MEME v2

La deuxième itération tant attendue de la plate-forme agricole NFT MEME a finalement lancé un certain nombre d’améliorations de fonctionnalités. Dans une annonce du 13 avril, la plate-forme d’élevage de jetons non fongible a révélé que la v2 était mise en ligne. La version deux a été entièrement reconstruite afin de s’adapter et de répondre à la demande croissante de la plate-forme, a-t-il ajouté.

Des améliorations ont été apportées au temps nécessaire pour que le contenu arrive sur la plate-forme et il y a eu une mise à niveau de l’interface utilisateur. Il a ajouté que d’autres améliorations de la mise à l’échelle de la couche 2 seront incluses dans les versions futures en plus du contenu de l’artiste numérique renommé Beeple:

“Dans les semaines à venir, nous verrons Beeple et les futures versions de la plate-forme qui innovent sur notre tokenomics et d’autres types de mécanismes de chute,”

Le très attendu MEME v2 est maintenant disponible! Découvrez-le ➡️ https://t.co/apNcc5HkyG En savoir plus ➡️ https://t.co/7v6XbNldoY pic.twitter.com/pXmTQv83kN – $ MEME (@DontBuyMeme) 13 avril 2021

Au cours des huit mois qui ont suivi son lancement initial, MEME a réalisé des réalisations remarquables. Il s’agit notamment d’attirer plus de 30 artistes et créateurs et 6 700 détenteurs de NFT sur la plate-forme, qui a une valeur totale verrouillée de 25 millions de dollars.

Comme indiqué par Cointelegraph, le service postal américain va bientôt se lancer sur le marché des NFT afin d’aider les clients à acheter des services postaux. Dans une annonce du 13 avril, le fournisseur de services postaux électroniques CaseMail a déclaré que l’USPS avait certifié son affranchissement comme NFT, à l’usage des professionnels du droit et des agences gouvernementales au départ.

Le fabricant de cartes de baseball Topps a également annoncé qu’il lancerait une collection NFT en partenariat avec la Major League Baseball et MLB Players Inc.

Le 13 avril, la Bourse de New York a également pris le train en marche en frappant des NFT célébrant la première transaction effectuée sur les actions de grandes sociétés américaines.