Kevin Spacey aperçu en train de filmer sur la tombe du premier président croate

L’acteur tourne pour un nouveau projet sur le premier président de la Croatie (Photo : Rex/Shutterstock/Tomislav Miletic/PIXSELL/SplashNews)

La star hollywoodienne en disgrâce Kevin Spacey a été aperçue sur la tombe de Franjo Tudjman à Zagreb pour son dernier projet.

L’acteur oscarisé, 62 ans, a été photographié en Croatie sur la tombe du premier président croate avec le réalisateur Jakov Sedlar et l’équipe de tournage mardi.

Les photos montrent la star américaine de la beauté portant une chemise et une cravate alors qu’il souriait sur le plateau après s’être envolé pour l’Europe jeudi dernier.

Spacey tourne actuellement un film sur le président Tudjman avec le célèbre réalisateur.

Le président a régné de 1990 à 1999 après l’indépendance du pays vis-à-vis de la Yougoslavie.

Le long métrage documentaire s’intitule Tudjman’s Storm et le scénario a été écrit par Hrvoje Hribar.

Il portait un costume et une cravate alors qu’il souriait sur le plateau (Photo : Tomislav Miletic/PIXSELL/SplashNews.com)

Il suit le président tout au long de l’année 1995, au moment où il autorise l’opération offensive majeure Tempête avant sa mort en 1999.

L’observation de l’acteur survient peu de temps après qu’il a été révélé qu’il devrait payer 31 millions de dollars (22,9 millions de livres sterling) de dommages et intérêts au producteur de la série Netflix House of Cards.

Spacey a joué le politicien Frank Underwood dans la série pendant cinq saisons, mais il a été éliminé lors de la dernière saison après que des allégations d’agression sexuelle et d’inconduite aient été portées contre lui.

Spacey a nié les allégations après que les arbitres ont constaté qu’il avait violé les exigences de son contrat en matière de comportement professionnel en » engageant une certaine conduite en relation avec plusieurs membres d’équipage » au cours de chacune des cinq saisons dans lesquelles il a été impliqué, selon un document déposé devant la Cour supérieure de Los Angeles. .

La sentence arbitrale a été confirmée à la suite d’un appel confidentiel.

Les 31 millions de dollars que Spacey et ses sociétés, M. Profitt Productions et Trigger Street Productions, ont été condamnés à payer se composent de 29,5 millions de dollars (22 millions de livres sterling) de dommages-intérêts, de 1,2 million de dollars (895 000 livres sterling) d’honoraires d’avocat et de 235 000 $ (£ 175 000) en frais.

L’acteur a atterri en Europe jeudi dernier (Photo : Tomislav Miletic/PIXSELL/SplashNews.com)

MRC – qui a licencié Spacey – a déposé la demande d’arbitrage en janvier 2019, affirmant avoir perdu des dizaines de millions de dollars dans la réécriture en 2017.

Spacey a fait valoir que les allégations portées contre lui n’étaient pas un facteur majeur dans les pertes du studio et a donc déposé une demande reconventionnelle.

Il a affirmé que la société de production avait résilié à tort son contrat et avait manqué à ses obligations de «payer ou de jouer» en vertu de leur accord.

Il travaille en étroite collaboration avec un ami réalisateur (Photo : Tomislav Miletic/PIXSELL/SplashNews.com)

À la suite d’une audience de huit jours en février 2020, une décision confidentielle des arbitres rendue en juillet 2020 a donné raison à MRC.

L’acteur a fait appel de la décision auprès de trois autres arbitres privés, mais ils ont également donné raison au studio.

Spacey travaille toujours et a été aperçu en août 2021 en train de tourner un film en Californie suite à son rôle dans un film italien.

Il semble qu’il tente de relancer sa carrière et travaille en étroite collaboration avec des amis de l’industrie, dont Jakov et son fils producteur Dominik, avec qui Spacey a formé un lien à LA il y a 12 ans lorsque Martin Sheen, qui a joué Jura Zovko dans Jakov’s 1990 film Notre-Dame, les a présentés dans sa villa.

