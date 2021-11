Kevin Spacey devra verser 31 millions de dollars au producteur de ‘House of Cards’

Le scandale Kevin Spacey coûte 39 millions de dollars à Netflix (2018) 0:44

. – Un arbitrage a condamné Kevin Spacey à verser près de 31 millions de dollars à Media Rights Capital (MRC), la société de production derrière « House of Cards », la série Netflix dans laquelle l’acteur a joué pendant cinq saisons jusqu’à son licenciement en 2017.

La divulgation est intervenue dans une requête déposée lundi devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles. En cela, MRC demande au tribunal « de confirmer l’attribution en sa faveur et de rendre un jugement contre Spacey et ses prêteurs et producteurs ».

Kevin Spacey et MRC se battent depuis plusieurs années depuis que l’acteur a été licencié de la production sur des allégations d’inconduite sur et en dehors du tournage.

Dans son dossier, MRC affirme qu’en octobre 2020, un arbitrage a conclu que Spacey « avait violé à plusieurs reprises ses obligations contractuelles » en jouant Frank Underwood dans l’émission primée aux Emmy Awards. Il a déclaré que son comportement « le rendait (ainsi que ses entités affiliées) responsable » des millions de dollars perdus par MRC.

La suspension de Kevin Spacey

Le MRC a déclaré que la société avait suspendu Spacey à la suite du reportage de CNN en 2017, dans lequel plusieurs membres et anciens membres de l’équipe de production de « House of Cards » avaient déposé des allégations de harcèlement sexuel. Une personne a également accusé Spacey, qui était producteur exécutif de la série, d’agression sexuelle.

« Le MRC n’était pas au courant d’un tel comportement de Spacey avec des acteurs ou une équipe associés à l’émission », indique le document.

Peu de temps avant le reportage de CNN, l’acteur Anthony Rapp a déclaré à BuzzFeed News que l’acteur lui avait fait une avance sexuelle lors d’une fête en 1986 alors qu’il avait 14 ans. Le MRC a déclaré avoir interrompu la production « pour répondre à toute préoccupation des acteurs et de l’équipe de la série » à la suite des allégations, selon la présentation.

À la suite des affirmations de Rapp, Kevin Spacey a publié une déclaration affirmant qu’il ne se souvenait pas de l’incident. De plus, il s’est excusé pour ce qui, selon lui, aurait été « un comportement d’ivresse profondément inapproprié ».

Après la résiliation du contrat de Spacey, la pétition indique que MRC a dû « réécrire toute la saison pour omettre le personnage de Spacey et raccourcir la saison 6 de 13 à 8 épisodes pour respecter les délais » et qu’elle a subi des pertes monétaires en conséquence.

À la suite de la décision arbitrale, MRC a publié une déclaration sur la décision : « La sécurité de nos employés, de nos environnements et de nos environnements de travail est de la plus haute importance pour MRC et c’est pourquoi nous avons décidé de renforcer la responsabilité. »

CNN a contacté les avocats de Spacey pour obtenir des commentaires.