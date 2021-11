Kevin Spacey On the Hook pour 30 millions de dollars à ‘House of Cards’ Production Co.

— Un représentant de MRC nous dit : « La sécurité de nos employés, de nos décors et de nos environnements de travail est d’une importance primordiale pour MRC et c’est pourquoi nous nous efforçons d’exiger la responsabilité. Nous remercions Michael Kump et Gregory Korn de Kinsella Weitzman Iser Kump Holley LLP. pour leur engagement et leur travail acharné dans cette affaire. »

Kump nous dit : « Ce fut un privilège de représenter MRC dans cette affaire. MRC a tenu bon, a poursuivi cette affaire avec acharnement et a finalement obtenu le bon résultat.

Kevin Spacey a coûté aux forces créatives derrière le succès de Netflix « House of Cards » une tonne d’argent en raison de son inconduite sexuelle présumée – et maintenant, le gars a reçu l’ordre de payer des millions pour cela.

L’acteur en disgrâce a perdu une affaire d’arbitrage dans laquelle il est impliqué depuis quelques années maintenant avec quelques sociétés appelées MRC II et Knight Takes King Productions – une société de distribution et une société de production, respectivement.

Les deux sociétés ont affirmé qu’elles faisaient le gros du travail sur « HOC », en particulier pour la 6e saison qu’elles produisaient pour le géant du streaming … avec Kevin, évidemment, en étant une partie importante.

Un arbitre a décidé l’année dernière que le comportement présumé de Spacey avait en fait causé un préjudice substantiel à MRC et Knight en torpillant essentiellement la dernière saison … mais KS avait fait appel de cette décision, pour finalement perdre à nouveau plus tôt ce mois-ci.

Maintenant, les sociétés demandent au tribunal de confirmer la sentence arbitrale … ​​ce qui laisserait Spacey et ses sociétés de prêt et de production sur le crochet pour environ 31 millions de dollars. La part du lion de la récompense est pour les dommages-intérêts compensatoires – plus de 29,5 millions de dollars – et le million et changement restants couvrent les honoraires et les frais d’avocat.

MRC et KTKP ont fait valoir qu’il y avait eu une enquête interne sur le comportement de Spacey – qui comprenait des allégations selon lesquelles il avait harcelé/agressé sexuellement des membres de la production travaillant sur « House of Cards » – et après avoir fait une plongée en profondeur, ils disent avoir trouvé beaucoup de ces accusations fondées et a mis fin à son contrat. Ils disent que sa conduite leur a fait subir des pertes substantielles… ce qui a conduit au litige.

Spacey a évité la responsabilité pénale jusqu’à présent … mais du côté civil, c’est un gros problème. Il est resté pour la plupart discret depuis que les allégations ont fait surface – bien qu’il soit se remettre au travail lentement mais sûrement.

