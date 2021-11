Kevin Spacey perd son procès contre le producteur de House of Cards – El Sol de México

Après avoir découvert une violation de contrat par Kevin Spacey, lors de sa participation à « House of cards », l’acteur a été condamné à verser environ 31 millions de dollars à MRC, la société de production à l’origine de la série.

Ce sera par l’intermédiaire de ses sociétés, M. Profitt Productions et Trigger Street Productions, qu’elle sera contrainte de couvrir le montant de 29,5 millions de dollars de dommages, en plus de 1,2 million de dollars en frais juridiques, et de 235 milles supplémentaires pour les frais supplémentaires. , tel que rapporté Variété.

L’incident s’est produit en raison de la vague d’accusations de harcèlement qu’il a reçues en 2017, ce qui est considéré comme une violation des politiques sur les abus sexuels que la société MRC maintient. Le procès a été déposé, de manière confidentielle, en 2019, dans une tentative de la société de récupérer l’argent que l’acteur leur a fait perdre, après les avoir contraints à retirer son personnage de la série.

Selon les données du portail, l’audience a eu lieu en février 2020 et a duré huit jours, au cours desquels les avocats des deux parties ont fait leurs déclarations.

Ce lundi, MCR a présenté une requête au tribunal de Los Angeles pour confirmer la peine. « À une exception près, le juge a conclu que les témoins tiers étaient crédibles et a déterminé que les allégations contre Spacey étaient vraies », lit-on dans une partie du document.

« Le juge a conclu que la conduite de Spacey constituait une violation substantielle de ses accords de production par intérim et exécutif avec MRC, et que ses violations renonçaient à l’obligation de la société de lui verser une indemnisation supplémentaire en rapport avec la série. »

Pour le moment, seul MRC s’est exprimé avant les faits, tandis que l’équipe juridique de l’acteur a préféré garder le silence.