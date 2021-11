Kevin Spacey perd une affaire d’arbitrage contre la société de production House Of Cards

Un arbitre a ordonné à Kevin Spacey et à ses sociétés de payer près de 31 millions de dollars à MRC, la société de production à l’origine de la série Netflix House of Cards, selon The Hollywood Reporter. Cette décision intervient après une bataille juridique de deux ans à huis clos et conclut que Spacey a rompu son contrat en violant la politique de l’entreprise en matière de harcèlement sexuel.

« La sécurité de nos employés, de nos décors et de nos environnements de travail est d’une importance primordiale pour MRC et c’est pourquoi nous avons décidé de faire pression pour que la responsabilité soit rendue », a déclaré MRC dans un communiqué après le dépôt.

L’arbitre a également souligné comment la conduite de Spacey a eu un impact négatif sur les résultats de MRC. La star en disgrâce, qui a fait l’objet d’une multitude d’allégations d’agression sexuelle, a poussé MRC à arrêter la saison 6 de House of Cards en 2017 et à forcer la réécriture de son arc prévu et le raccourcissement de 13 épisodes à huit pour respecter un délai de livraison ferme.

L’associé de Kinsella Weitzman, Michal Kump, a déclaré dans un communiqué : « C’était un privilège de représenter MRC dans cette affaire… MRC a tenu bon, a poursuivi cette affaire avec acharnement et a finalement obtenu le bon résultat. »

Plus tôt cette année, il a été annoncé que Spacey jouerait un « petit rôle » en tant que détective de police dans le prochain film italien The Man Who Drew God.

Netflix a gagné 4,4 millions d’abonnés au cours de son troisième trimestre 2021, dépassant de loin l’objectif estimé de 3,84 millions qu’ils s’étaient fixé, et prévoit d’ajouter 8,5 millions d’abonnés supplémentaires au quatrième trimestre.