Kevin Spacey perd une bataille juridique majeure dans le procès « House of Cards »

Kevin Spacey a subi une perte majeure dans sa bataille juridique avec MRC, la société de production responsable de House of Cards de Netflix. MRC a déposé une plainte contre l’acteur pour la perte de revenus due à son licenciement brutal, qui découlait d’allégations d’agression sexuelle portées contre lui.

La date limite rapporte que MRC a reçu 29,5 millions de dollars de dommages et intérêts et 1,4 million de dollars d’honoraires et de frais d’avocat. La décision de 46 pages était auparavant gardée secrète, mais a été rendue publique après que la société a cherché à confirmer que les fonds alloués lui parvenaient. Spacey, au nom de lui-même ainsi que de ses entités de production Profitt Productions et Trigger Street Productions, a également tenté de faire appel de la décision du panel de trois juges, mais cela a été refusé.

Le MRC a publié une déclaration à la suite de la nouvelle. « La sécurité de nos employés, de nos décors et de nos environnements de travail est d’une importance primordiale pour le MRC et c’est pourquoi nous avons décidé de faire pression pour la responsabilisation », peut-on lire.

L’arbitre Bruce Friedman a déclaré dans la décision qu’il « a constaté que Spacey – en raison d’un certain comportement en relation avec plusieurs membres d’équipage au cours de chacune des cinq saisons dans lesquelles il a joué et producteur exécutif de House of Cards – avait manqué à plusieurs reprises à ses obligations contractuelles envers fournir ses services « de manière professionnelle » et « conformément aux [MRC’s] directives, pratiques et politiques raisonnables », y compris la politique de harcèlement de MRC, le tout à l’insu de MRC. »

« C’était un privilège de représenter MRC dans cette affaire. MRC a tenu bon, a poursuivi cette affaire avec acharnement et a finalement obtenu le bon résultat », a déclaré l’avocat de MRC Michael Kump de Kinsella Weitzman Iser Kump Holley LLP.

Les allégations contre Spacey ont fait surface pour la première fois en 2017. Spacey a répondu aux accusations, à l’époque, avec une déclaration sur Twitter reconnaissant qu’il avait interagi avec l’acteur faisant les réclamations à un moment donné au cours de sa carrière, mais a déclaré qu’il n’avait aucun souvenir de la rencontrer. « J’ai beaucoup de respect et d’admiration pour Anthony Rapp en tant qu’acteur. Je suis plus qu’horrifié d’entendre son histoire. Honnêtement, je ne me souviens pas de la rencontre, cela aurait eu lieu il y a plus de 30 ans. Mais, si je me comportais alors comme il le décrit, je lui dois les plus sincères excuses pour ce qui aurait été un comportement d’ivrogne profondément inapproprié, et je suis désolé pour les sentiments qu’il décrit avoir porté avec lui pendant toutes ces années », a-t-il déclaré dans ses excuses. Il a poursuivi, profitant de l’occasion pour s’exprimer publiquement. « Comme mes proches le savent, dans ma vie, j’ai eu des relations avec des hommes et des femmes. J’ai aimé et eu des rencontres amoureuses avec des hommes tout au long de ma vie, et je choisis maintenant de vivre en tant qu’homosexuel », a-t-il écrit.

