Kevin Spacey revient au cinéma après des accusations d’abus sexuels contre lui

En conséquence, il a été renvoyé de la série à succès de Netflix «House of Cards» en 2017, et sa dernière apparition au cinéma était dans le film de 2018, «Billionaire Boys Club». Au cours de ces années, Spacey a publié plusieurs vidéos énigmatiques sur les réseaux sociaux jouant le rôle de l’impitoyable Frank Underwood, son personnage dans la série «House of Cards».

Kevin Spacey, vainqueur de la série Netflix House of Cards. (.)

Deux affaires contre lui ont été portées devant les tribunaux en 2019, mais n’ont pas progressé. À Los Angeles, un masseur l’a dénoncé pour une agression sexuelle qui aurait eu lieu en 2016 mais est décédé avant que le parquet n’ait porté plainte; Pendant son séjour dans le Massachusetts, un jeune homme qui l’avait accusé d’une autre agression en 2016 a abandonné les charges.