Kevin Spacey revient au cinéma après des accusations d’abus sexuels – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

L’acteur américain Kevin Spacey reviendra au cinéma avec un rôle dans un film italien après avoir été éloigné du grand écran pendant des années en raison de diverses accusations d’abus sexuels, ont rapporté les médias américains.

Spacey, 61 ans, jouera un petit rôle de détective.

“Je suis très heureux que Kevin ait accepté de participer à mon film”, a déclaré Franco Nero, réalisateur du film, dans des déclarations à la chaîne ABC.

Nero a fait remarquer qu’il considère Spacey comme “un grand acteur” et qu’il a hâte de commencer le tournage.

Le film est provisoirement intitulé “L’uomo Che Disegno Dio” (“L’homme qui a conçu Dieu”) et l’actrice Vanessa Redgrave y participe également.

Vainqueur de deux Oscars pour son travail dans les films “The Usual Suspects” (1995) et “American Beauty” (1999), Spacey a vu sa carrière s’effondrer en 2017 après de nombreuses accusations d’agression sexuelle contre lui et qui ont été révélées grâce à l’impulsion du mouvement #MeToo, et qu’il a toujours rejeté.

En conséquence, il a été renvoyé de la série à succès de Netflix “House of Cards” en 2017, et sa dernière apparition au cinéma était dans le film de 2018, “Billionaire Boys Club”.

Au cours de ces années, Kevin Spacey a publié plusieurs vidéos énigmatiques sur les réseaux sociaux incarnant l’impitoyable Frank Underwood, son personnage dans la série “House of Cards”.

Deux affaires contre lui ont été portées devant les tribunaux en 2019, mais n’ont pas progressé.

À Los Angeles, un masseur l’a dénoncé pour une agression sexuelle qui aurait eu lieu en 2016 mais est décédé avant que le parquet n’ait porté plainte; Pendant son séjour dans le Massachusetts, un jeune homme qui l’avait accusé d’une autre agression en 2016 a abandonné les charges.