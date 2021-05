Kevin Spacey revient au cinéma après des allégations d’inconduite sexuelle

Le scandale de Kevin Spacey coûte 39 millions de dollars à Netflix 0:44

. – Kevin Spacey jouera dans son premier film depuis qu’il a été accusé d’inconduite sexuelle en 2017.

CNN a confirmé que l’acteur jouera un détective dans un prochain film italien intitulé “L’uomo Che Disegnò Dio”. Le film est réalisé et interprété par Franco Nero et mettra également en vedette la femme de Nero, Vanessa Redgrave.

“Je l’ai choisi parce que c’est un grand acteur”, a déclaré lundi à CNN Louis Nero, le producteur du film.

Interrogé sur les allégations portées contre Kevin Spacey, Nero a déclaré qu’il pensait que c’était “faux”.

Spacey a été critiqué en 2017 après qu’Anthony Rapp ait déclaré à BuzzFeed News que l’acteur lui avait fait des avances sexuelles en 1986, lorsque Rapp, également acteur, avait 14 ans.

La même année, CNN a rapporté que Kevin Spacey avait transformé l’ensemble du “House of Cards” de Netflix en un environnement de travail “toxique” grâce à un modèle de harcèlement sexuel, basé sur des entretiens avec huit personnes qui ont travaillé sur l’émission à cette époque ou qu’ils avait fait dans le passé.

Netflix l’a renvoyé plus tard et Sony a embauché un autre acteur pour reprendre son rôle dans le film «Tout l’argent du monde». Spacey n’a jamais commenté les allégations d’agression, mais s’est excusé d’avoir fait des avances sexuelles importunes à Rapp.

En 2017, il a déclaré: “Honnêtement, je ne me souviens pas de la réunion, ce serait il y a plus de 30 ans.”

«Mais si je me suis comporté comme il le décrit, je lui dois les excuses les plus sincères pour ce qui aurait été un comportement ivre profondément inapproprié, et je suis désolé pour les sentiments qu’il décrit avoir portés pendant toutes ces années.

Nero a déclaré à CNN que si le film sera en italien, la partie de Kevin Spacey sera en anglais.

Ils tournent actuellement et le film sortira au début de l’année prochaine.

CNN a contacté les avocats de Kevin Spacey pour obtenir leurs commentaires.