Kevin Spacey versera 31 millions de dollars d’indemnisation

Après la résolution d’un juge arbitral, l’acteur Kevin Spacey a perdu le procès contre le producteur de l’émission Château de Cartes, pour lequel vous devrez débourser 31 millions de dollars.

La société Media Rights Capital sera indemnisée car le protagoniste de la série a rompu son contrat en violant la politique établie de harcèlement sexuel. La société de production recevra 29,5 millions de dollars de dommages et intérêts, en plus de 1,2 million d’honoraires juridiques et de 235 000 autres pour les frais supplémentaires.

Cette mesure a été prise après que l’acteur a été pointé du doigt par plusieurs hommes pour harcèlement, ce qui constitue une violation des politiques de MRC en matière d’abus sexuels. Le procès a été déposé en 2019 pour que la société récupère une partie des pertes résultant du retrait de son personnage de la série.

Spacey a cessé de participer à Château de Cartes lorsque les allégations de harcèlement sexuel sont apparues. De la même manière, Netflix a annoncé qu’il ne fonctionnerait plus avec Spacey.

Après avoir révélé son homosexualité, au moins 20 hommes l’ont dénoncé pour harcèlement et abus sexuels.

À partir de ce moment, Spacey n’est plus apparu dans d’autres séries ou films.

Récemment, il a été annoncé qu’il était pris en considération pour le film L’homme qui dessinait Dieu, du réalisateur Franco Nero.

Source : Excelsior