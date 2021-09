House et Hubbard sont rejoints par l’écrivain senior d’ESPN Kevin Van Valkenburg pour discuter du championnat BMW et de sa couverture unique de Bryson DeChambeau (1:53). Ensuite, House et Hubbard donnent un aperçu du Tour Championship et discutent de qui pourrait obtenir la dernière place dans l’équipe américaine de Ryder Cup (37:10).

Hôte : Joe House et Nathan Hubbard

Invité : Kevin Van Valkenburg

Assistant de production : Isaiah Blakely

