Key sort de la furtivité avec le gestionnaire des relations avec les fans – WWD

La plate-forme d’interaction avec les fans, Key, vient de sortir sa boîte à outils Fan Relationship Manager de la furtivité mercredi, avec une liste de clients étoilés, a révélé la société à WWD.

FRM fonctionne comme une sorte de plateforme de gestion de la relation client, ou CRM. Mais au lieu des clients, il se concentre sur les fans et sert des célébrités, pas des entreprises. La solution a été conçue pour favoriser les relations avec les fans propriétaires, extraire les données pertinentes, les analyser, élaborer des stratégies avec elles, puis aider les talents à monétiser cela.

En gros, c’est comme une «mini Salesforce» pour les stars. Et le principal attrait est que Key ne possède pas les données transitant par sa plate-forme. Les clients le font.

Selon le directeur général Evan Wayne, le concept a été construit sur une prémisse simple: les mannequins, les athlètes, les musiciens, les acteurs et autres personnes massivement suivies devraient posséder les relations qu’ils entretiennent avec les fans et les données associées, en plus des opportunités de monétisation qui en découlent. . Mais trop souvent, ils ne le font pas, dit-il, alors lui et son amie Stephanie Biegel ont décidé de changer cela.

«Avec Fan Relationship Manager, nous redonnons le contrôle aux talents», a déclaré Biegel, un ancien cadre de la gestion des talents et de la publicité. «Nous donnons le contrôle aux talents pour posséder leurs données et pour posséder leur univers de cette façon maintenant.»

C’est un changement majeur dans la façon de penser, par rapport à la façon dont fonctionne Facebook, par exemple. Alors que le géant des médias sociaux propose à ses partenaires un éventail d’outils, d’informations et de fonctionnalités de ciblage d’audience, il décide si et combien de données fournir, comment les découper en morceaux, à ceux auxquels il permet aux marques d’accéder et à quoi elles peut faire avec eux.

«Si vous regardez le paysage en ce moment, nous avons tous été très à l’aise d’être redevables, d’avoir nos données détenues d’un point de vue social, en étant dans le« jardin clos »», a expliqué Wayne. En tant qu’expert en création de relations et de revenus, en technologie publicitaire et en gestion des talents, il voit les écosystèmes étroitement contrôlés que les géants de la technologie gouvernent souvent avec une poignée de fer, faisant pencher les choses à leur propre avantage.

Le scénario a conduit Wayne et Biegel à se concentrer sur les données de première partie, ou les informations glanées dans les relations directes entre les stars et les fans. Donc, quand ils ont fondé Key en 2019, c’était le thème principal.

L’entreprise a commencé comme une opération à deux personnes se concentrant sur des événements payants en direct. Elle a été lancée juste avant que la pandémie ne frappe, et pendant environ un an et demi, la société a progressivement développé des outils qui ont fini par former la boîte à outils FRM.

Aujourd’hui, l’entreprise de 12 personnes gère une plate-forme qui peut tout couvrir, des campagnes par e-mail aux événements virtuels et autres activations.

Bien sûr, Key sait que la célébrité dirigée par les fans ne fonctionne pas aujourd’hui sans les médias sociaux – ce que Wayne appelle un «mal nécessaire» – donc cela tient également compte des connexions à Instagram, TikTok, Twitter et autres. Keychain, un outil «middleware» qui se situe entre la plate-forme de Key et d’autres, permet aux talents de se connecter à leurs comptes externes et d’attirer ces adeptes en offrant un accès à des événements ou à du contenu exclusifs.

Le résultat final peut conduire à une vision plus holistique de qui sont les fans, de ce qu’ils aiment ou avec lesquels ils s’engagent le plus, de la façon dont les différents segments réagissent à divers contenus et d’autres informations qui approfondissent plus de détails, comme la façon dont les médias numériques particuliers se connectent aux ventes. chiffres ou pour les verticales comme le shopping.

Les grandes marques et les entreprises disposent de nombreux outils de données et de plates-formes similaires, mais il est plus difficile de trouver des talents. Naturellement, la plate-forme a attiré l’attention de quelques noms bien connus.

Key a attiré un éventail de personnes qui se sont inscrites, du coiffeur de célébrités Cesar De Leon Ramirez et Sarah Merrill de Big Kid Problems Podcast aux grandes stars telles que Quincy Jones, Randy Travis et Pentatonix. Des agences comme CAA et Elite Model Management sont également à bord, a déclaré la société.

Pour Quincy Jones Productions, le partenariat technologique est une opportunité «d’acquérir une meilleure compréhension de la base de fans de notre clientèle, une appropriation accrue de nos communications globales et la capacité de tirer parti des données de première partie, afin de créer des partenariats de marque plus authentiques – pas seulement pour des artistes hérités tels que Quincy Jones, mais aussi pour nos artistes émergents tels qu’Asher », a déclaré Alyssa Lein Smith, vice-présidente des affaires.

À une époque où l’image de marque personnelle et professionnelle atteint le niveau de l’image de marque de l’entreprise, les questions sur la propriété des données semblent s’intensifier, d’autant plus que la Big Tech fait face à un examen de plus en plus minutieux de l’équité de ses pratiques et de la manière dont elle gère les données des utilisateurs.

La question est devenue omniprésente, allant des salles d’audience – comme dans le procès d’Epic Games contre les pratiques de l’App Store d’Apple – aux salles du Congrès, où Facebook, Twitter et Google sont régulièrement confrontés à des demandes de renseignements.

Et maintenant, apparemment, il a même atteint Hollywood.